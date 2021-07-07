Сергій Притула з дружиною вакцинувалися від COVID-19: Через місяць зможу роздавати 5G (фото)

Відомий український телеведучий вакцинувався від COVID-19. Якою саме вакциною він прищепився, Притула не уточнив, але кумедно пожартував на тему вакцинації

Сергій Притула вакцинувалася від коронавірусу / Фото: instagram.com/siriy_ua

раніше ми розпитували українських знаменитостей, чи хочуть вони вакцинуватися від COVID-19. Багато з них були "за". Схоже, що і Сергій Притула та його дружина Катерина теж в їхньому "таборі".

На своїй сторінці в Instagram телеведучий опублікував фото, на якому йому роблять щеплення вакциною від COVID-19. Сергій не упустив шанс пожартувати на цю тему:

Виявляється, чіп Гейтса у рідкому стані! Масони, які вживляли чіп, сказали, що через місяць зможу роздавати 5G. Вакцинація була оплачена особисто Соросом! – підписав фото Сергій.

Сергій Притула з дружиною Катериною вакцинували проти COVID-19 / Фото: facebook.com/serhiyprytula

В Facebook Сергій додав, що його дружина Катерина, яка нещодавно народила ведучому другу дочку, теж вакцинувалася.

А якщо серйозно, то три місяці тому зареєструвався у "Дії" на щеплення від COVID-19. Чекав, чекав, чекав. Зрештою, сьогодні разом з дружиною були вакциновані на роботі. Радий долучитись до колективного імунітету! – написав Сергій.

У коментарях під знімком підписники Сергія розділилися на два табори: хтось підтримав ведучого, а противники вакцинації навпаки звинуватили Притулу в легковажному ставленні до свого здоров'я і висловили побоювання з стосовно подібних щеплень.

Дивіться відео про зірок, які "за" і "проти" вакцинації:

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