Це був найстрашніший момент в моєму житті: Андре Тан про розлучення і борг в 36 мільйонів

Після розлучення дизайнер ходив відразу до двох психологів: один допомагав йому підвищити самооцінку, а другий – вийти з дна. Також йому допомагала прийти в себе подруга, з якою вони знайомі лише 1,5 року

Андре Тан складно пережив розлучення / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан, який лише кілька місяців тому розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко, важко переживав карантин, розпад сім'ї і величезні борги свого бізнесу. Про це він розповів Маші Єфросиніній в інтерв'ю на її YouTube-каналі.

Чоловік зізнався, що у нього була справжня криза через проблеми в бізнесі і постійні сварки з дружиною:

Мені було дуже важко, тому що після розлучення я просто лежав два тижні в ліжку і дивився у стелю. Це був карантин і було дуже страшно, я взагалі думав, що моє життя закінчилася. Я лежу, у мене течуть сльози, я перебуваю в квартирі своїх друзів, які дали мені пожити тимчасово на 2 тижні. Я не розумію – у мене є бізнес чи його вже немає, чим я далі буду займатися. І це був найстрашніший і переломний момент в моєму житті.

Після розлучення дизайнер ходив відразу до двох психологів: один допомагав йому підвищити самооцінку, а другий – "вийти з дна". Такі психологічні проблеми були викликані розлученням, але посилені ще й проблемами в бізнесі через карантин, адже Тан після карантину "заліз" в борги на 36 мільйонів гривень своїм підрядникам.

Андре Тан і Аліна Харечко розлучилися після 9 років шлюбу / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер був настільки засмучений і знаходився в повному відчаї, що навіть думав змінити професію – на фотографа або дизайнера інтер'єрів.

Вийти з глибокої депресії Андре Тану допомогли не тільки психологи, а й подруга, з якою вони знайомі лише 1,5 року. Але, як запевняє чоловік, у них немає жодних інтимних стосунків, але є дуже велике розуміння і психологічний зв'язок. Їх познайомила спільна знайома.

Дивіться докладне інтерв'ю Андре Тана на YouTube-каналі Маші Єфросиніної:

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