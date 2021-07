Перший сезон шоу налічує 6 випусків – 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників – по двоє кращих з кожного випуску

Телеканал Україна почав зйомки грандіозного шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Стартували зйомки нового вокального шоу "Співають всі" по всесвітньо відомому формату All Together Now компанії Banijay Rights. Цей розважальний проєкт виходить майже в двох десятках країн світу, але українська адаптація телеканалу "Україна" буде значно відрізнятися від інших версій.

Відповідно до британського формату All Together Now, перший сезон шоу налічує 6 випусків – 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників – по двоє кращих з кожного випуску. В українській версії буде 8 епізодів, а в фіналі зійдуться аж 14 виконавців.

В нашій адаптації буде більша кількість учасників, ніж в інших країнах – як у відборах, так і в фіналі. Відповідно, глядачі побачать більше яскравих виступів, а боротьба за перемогу і головний приз в розмірі півмільйона гривень буде ще запеклішою, – коментує директор Департаменту розважальних проектів каналу "Україна" Анатолій Сябро.

Крім того, в кожному епізоді першим на сцені шоу "Співають всі" ми побачимо виступ однієї яскравої зірки вітчизняного шоубізу, і в кожному випуску це буде нове ім'я. І головне – шоу буде наповнене гумором, улюбленими хітами і справжніми українськими талантами.

Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як буде проходити шоу

Вирішувати долю вокалістів буде грандіозне журі з 100 українських зірок. Завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і почали підспівувати. Конкурсант отримує по одному балу від кожного експерта, який приєднався до виступу.

У фінал пройдуть тільки двоє виконавців, які набрали найбільшу кількість балів: переможець відбору потрапляє в нього автоматично, а ті, хто зайняли друге і третє місця, будуть боротися за це право у вокальній дуелі. Якщо ж учасники наберуть однакову кількість балів, і журі не зможе визначити найсильнішого, приймати доленосне рішення доведеться зірковому капітану – народній артистці України Наталії Могилевської.

Україна – неймовірно багата талантами країна, тому я завжди буду на стороні таланту. Зроблю все можливе, щоб не упустити людину, дійсно обдаровану Богом, тому що таким людям без грошей, зв'язків і знайомств складно пробитися, їм потрібно допомагати, – зазначає Наталя Могилевська.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Ведучим грандіозного проекту "Співають всі" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

