Холостячка Мішина дала пораду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проекті

Злата Огневич стала головною героїнею другого сезону української "Холостячки"

Ксенія Мішина/Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, як досвідчена "Холостячка" дала кілька порад Златі Огневич. Акторка, яка нещодавно провела вечір в компанії колишніх учасників першого сезону реаліті, порадила Златі слухати своє серце.

На думку Мішиної, головне на проекті – не звертати увагу на негатив і бути собою.

"Складеться або не склалося – треба просто йти за своїм серцем. Не звертати уваги на негатив, який, можливо, буде навколо відбуватися. Не слухати нічиїх думок, слухати виключно себе. Не боятися бути сміливою і пробувати все нове, що подарують їй в цьому проекті всесвіт і світ ", – цитує Ксенію Мішину КП в Україні.

Екс-"Холостячка" додала, що для неї було складно відкритися і показати в шоу не акторку, а саму себе, справжню.

"Складно повністю розкрити себе на камеру, показати себе навиворіт, не в ролі акторки, а саме як людину, саме як Ксенію Мішину, показати всі свої почуття, переживання, вивернути себе і дійсно чесно побудувати на всю країну відносини", – зізналася Ксенія.

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" переміг Олександр Еллерт, з яким Мішина з'їхалася відразу після завершення проєкту. Пара разом літала на відпочинок і публікувала багато спільних фото, поки не з'явилися чутки про те, що Ксенія і Олександр розлучилися.

Незабаром Еллерт заспокоїв шанувальників, опублікувавши відео з Мішиною.

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