Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Холостячка Мішина дала пораду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проекті

Сьогодні, 16:07

Злата Огневич стала головною героїнею другого сезону української "Холостячки"

Ксенія Мішина/Злата Огневич
Ксенія Мішина/Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, як досвідчена "Холостячка" дала кілька порад Златі Огневич. Акторка, яка нещодавно провела вечір в компанії колишніх учасників першого сезону реаліті, порадила Златі слухати своє серце.

На думку Мішиної, головне на проекті – не звертати увагу на негатив і бути собою.

"Складеться або не склалося – треба просто йти за своїм серцем. Не звертати уваги на негатив, який, можливо, буде навколо відбуватися. Не слухати нічиїх думок, слухати виключно себе. Не боятися бути сміливою і пробувати все нове, що подарують їй в цьому проекті всесвіт і світ ", – цитує Ксенію Мішину КП в Україні.

Екс-"Холостячка" додала, що для неї було складно відкритися і показати в шоу не акторку, а саму себе, справжню.

Читайте також:
Холостячка Злата Огнєвіч зізналася, що один з колишніх бойфрендів її вдарив

"Складно повністю розкрити себе на камеру, показати себе навиворіт, не в ролі акторки, а саме як людину, саме як Ксенію Мішину, показати всі свої почуття, переживання, вивернути себе і дійсно чесно побудувати на всю країну відносини", – зізналася Ксенія.

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" переміг Олександр Еллерт, з яким Мішина з'їхалася відразу після завершення проєкту. Пара разом літала на відпочинок і публікувала багато спільних фото, поки не з'явилися чутки про те, що Ксенія і Олександр розлучилися.

Незабаром Еллерт заспокоїв шанувальників, опублікувавши відео з Мішиною.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті! 10 образів нової Холостячки Злати Огнєвіч, які зведуть з розуму будь-якого холостяка Ксенія Мішина влаштувала вечірку у військовому стилі на честь 9-річчя сина: відео
Злата Огневич Ксенія Мішина Холостячка 2
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса

Популярні статті

Вчора, 19:30No Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

Вчора, 18:11Зірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

Вчора, 17:08Зірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Вчора, 10:45Зірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

Вчора, 10:09Зірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

Вчора, 08:41Зірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

Вчора, 05:30Events

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

14 травняЗірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

14 травняЗірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

14 травняПсихо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

14 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не проспить свій шанс підкорити будь-яку вершину!

Новини партнерів

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Тема про доньку для Сумської болюча
Тема про доньку для Сумської болюча
Признаки, которые рассекретят ненастоящую грудь женщины
Признаки, которые рассекретят ненастоящую грудь женщины
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти