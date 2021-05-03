Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

Сьогодні, 08:46

Співачка показала своє справжнє волосся – воно від природи в'ється, так що Злата виглядає як героїня фільму "Кучерявка Сью"

Співачка Злата Огнєвіч, яка стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала своє натуральне волосся – як воно виглядає без укладки. Виявляється, наша Злата та ще кучерявка Сью)

Виконавиця виклала кілька Instastories, де показала себе з кучерями. Вона зізналася, що з цією зачіскою її не впізнали сусіди.

Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

"Це моє натуральне волосся. Коли я його не вирівнюю, не укладаю, нічого з ними не роблю. Як думаєте, може з ним походити трохи?" – поділилася з підписниками Огнєвіч. Злато, повністю підтримуємо тебе в цьому!

Читайте також:
10 образів нової Холостячки Злати Огнєвіч, які зведуть з розуму будь-якого холостяка

Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч потрапила у скандал через сукню і гімн України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Злата Огнєвіч влаштувала кастинг наречених: Є кілька чоловіків Злата Огнєвіч прокоментувала свою перемогу в гіпершоу: Я робила все, аби вас заплутати "Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки
Злата Огневич
Реклама

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Сьогодні, 09:29Фаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

Сьогодні, 05:20Фаново

Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

Вчора, 10:46Фаново

З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

Вчора, 10:25Фаново

Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети

Вчора, 03:10Фаново

Привітання з Великоднем-2021: найкрасивіші листівки, короткі вірші і проза

1 травняЗірково

Заміна Лорак? Філіпп Кіркоров зізнався в коханні MARUV

1 травняNo Stress

Куди поїхати на травневі свята під Києвом – екскурс красивими місцями

1 травняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

1 травняСмачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

1 травняБлог

Як приготувати вдома дійсно смачну каву — 7 важливих моментів

1 травняФаново

Привітання з 1 Травня: кумедні вірші та проза, найкращі листівки

1 травняЗірково

3 факти про дівчат з дев'ятого випуску Холостяка-11, які вас точно здивують

30 квітняФаново

Вальпургієва ніч: що в жодному разі не можна робити

30 квітняФаново

Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

30 квітняЗірково

Полякова заступилася за Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе теж пропонував їй інтим

30 квітняСмачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Новини партнерів

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти