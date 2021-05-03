Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

Співачка показала своє справжнє волосся – воно від природи в'ється, так що Злата виглядає як героїня фільму "Кучерявка Сью"

Співачка Злата Огнєвіч, яка стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала своє натуральне волосся – як воно виглядає без укладки. Виявляється, наша Злата та ще кучерявка Сью)

Виконавиця виклала кілька Instastories, де показала себе з кучерями. Вона зізналася, що з цією зачіскою її не впізнали сусіди.

Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

"Це моє натуральне волосся. Коли я його не вирівнюю, не укладаю, нічого з ними не роблю. Як думаєте, може з ним походити трохи?" – поділилася з підписниками Огнєвіч. Злато, повністю підтримуємо тебе в цьому!

Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч потрапила у скандал через сукню і гімн України.

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