Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

У акторки було подвійне побачення з Еллертом, Рибаком та його дівчиною

Ксенія Мішина вперто мовчить про те, що сталося між нею і Олександром Еллертрм. То акторка видаляє всі фото з коханим, то вони знову постять спільні знімки і відео, а тепер взагалі пішли на подвійне побачення з іншим учасником "Холостячки". Не розумієте, що відбувається? Ми теж!

Нагадаємо, що Андрій Рибак покинув проєкт ще до фіналу. На пост-шоу він зізнався, що до "Холостячки" він зустрічався з якоюсь Аліною, а потім закохався в Мішину.

Андрій Рибак і Аліна

Фото: instagram.com/rybak_sydney

Дівчина ж говорила, що до проекту вони з Андрієм бачилися всього чотири рази і у них було тільки одне побачення. Почуття з'явилися пізніше, коли проєкт вже йшов. За словами Аліни, якби вони почали зустрічатися раніше, то про участь Рибака в шоу не йшло б і мови. Охоче віримо!

В сторіс у Ксенії Мішиної є відео, на яких можна помітити, що вона не тільки знову проводить час з Олександром Еллертом. До них приєдналися Андрій та Аліна. Ось так поворот.

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Всі четверо відпочивають в Одесі і, схоже, їм дуже весело. Можна сказати, що Мішина в хороших відносинах з Рибаком?

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Нагадаємо, що раніше Андрія Рибака з "Холостячки" звинуватили в нещирості через відео, де він цілується з дівчиною.

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