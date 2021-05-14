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Від биття посуду до антидепресантів: історія стосунків Злати Огневич, яку не хочеться повторювати

Сьогодні, 17:21

Злата Огневич розповіла про нелегкий досвід абьюзівних стосунків, психотерапевта та антидепресанти

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: Скриншот из видео

Співачка Злата Огневич стала учасницею другого сезону шоу "Холостячка", в якому за її серце боротимуться відразу кілька чоловіків.

Вочевидь, вона вже готова до романтичних стосунків, але попередні романи Злати були не дуже веселими. Про них артистка і розповіла в інтерв'ю для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна".

Перші серйозні стосунки у Огневич відбулися в студентські роки. Це був хлопець з духового відділення. Та зрештою пара розлучилася, бо, за словами Злати, з часом вона змінилася, і її коханий змінився теж.

Були в її житті стосунки з фізичним насиллям.

"В нас була така італійська сімейка. І дуже гарячі відносини. Ми били посуд на кухні, кричали один на одного. Тобто це виглядає, напевно, дуже сексуально в якомусь кіно італійському. Але в житті, повірте мені, це ніякого особисто мені задоволення не приносило", – поділилася Огневич.

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Одного разу дійшло до того, що чоловік вдарив її та пішов. "І коли він повернувся, я сказала: "Все, збирай валізи, на цьому все закінчено". Це була остання крапля. Там були сльози, він у мене на колінах просив вибачення. Але я сказала: "Ти знаєш, я просто тепер тебе боюся. Якщо ти раз зі мною зробив під час нашої сварки і не можеш себе тримати в руках, що буде далі", – розповіла співачка.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

І якщо з цих стосунків Злата вийшла самостійно, то в наступних не обійшлося без сторонньої допомоги.

"Були такі стосунки, після яких я почала ходити до психотерапевта і сиділа якийсь час на антидепресанти", – зізналася Огневич.

Колишній постійно критикував її фігуру, зовнішність і талант. Злата зрозуміла, що їй дуже боляче бути із ним та пішла.

Нещодавно екс-дружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб.

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