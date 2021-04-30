Після чуток про розставання Еллерт показав сонну Мішину в ліжку (відео)

Переможець "Холостячки" опублікував в сторіс відео з Ксенією Мішиною, натякаючи на те, що вони все ж разом

Пару тижнів тому в соцмережах прихильники Ксенії Мішиной і Олександра Еллерта почали писати, що пара розлучилася. Підозри спровокувала сама "Холостячка", яка відписалася від коханого в Instagram і видалила всі фото з ним.

Інформацію про можливий розрив ні Ксюша, ні Саша не коментували, на запитання шанувальників теж не відповідали.

Раптово Еллерт перервав мовчання і опублікував Instastoris з Мішиною, де та лежить сонна. "Кохана, дивись... яку ікру я буду їсти", – сказав Олександр і прибрав від імені Ксенії ложку з ікрою. Завіса.

Відео: instagram.com/ellert_a

Раніше Мішина публікувала в Instagram загадкові пости, в яких писала багато, але нічого конкретного про свої стосунки із зіркою "Кварталу 95".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт почали жити разом на третій день після закінчення шоу "Холостячка". У акторки є дев'ятирічний син Платон, якому Мішина нещодавно влаштувала вечірку у військовому стилі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися