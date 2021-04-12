Ксенія Мішина влаштувала вечірку у військовому стилі в честь 9-річчя сина: відео

На святі працювали аніматори і фокусники

Актриса і зірка "Холостячки" Ксенія Мішина, яка перехворіл на COVID-19, влаштувала велике свято на честь дня народження свого сина Платона. Кадрами з вечірки Мішина поділилася в Instagram.

Вчора хлопчикові виповнилося дев'ять років, а вже сьогодні, 12 квітня, Ксенія зібрала велику компанію друзів і разом з ними відзначила день народження сина. На святі були аніматори і фокусники. Вечірку актриса влаштувала у військовому стилі – камуфляжний одяг, частування у вигляді гранат і лазерні автомати. Також на вечірці були і фокусники, які дивували маленьких гостей хімічними дослідами.

Ксенія Мішина влаштувала вечірку на честь дня народження сина Відео: instagram.com/misha.k.ua

"Ти краще, що я створила в цьому житті. Я кожен день, не перестаючи, тобою пишаюся, вчуся і люблю. Я дійсно не знаю, що або хто ще може змусити кожну жінку вміти так любити, дякувати і безумовно віддавати. Це закладено природою, це передбачено Богом", – пише Ксенія в соцмережі про сина.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко з "Холостячки" зізнався, чи стежить за життям Ксенії Мішиної.

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