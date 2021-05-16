Холостячка Мишина дала совет Огневич и призналась, что было самым сложным на проекте

Злата Огневич стала главной героиней второго сезона украинской "Холостячки"

Ксения Мишина/Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина, как опытная "Холостячка" дала несколько советов Злате Огневич. Актриса, которая недавно провела вечер в компании бывших участников первого сезона реалити, посоветовала Злате слушать свое сердце.

По мнению Мишиной, главное на проекте – не обращать внимание на негатив и быть собой.

"Сложится или не сложится – надо просто идти за своим сердцем. Не обращать внимания на негатив, который, возможно, будет вокруг происходить. Не слушать ничьих мнений, слушать исключительно себя. Не бояться быть смелой и пробовать все новое, что подарят ей в этом проекте вселенная и мир", – цитирует Ксению Мишину КП в Украине.

Экс-"Холостячка" добавила, что для нее было сложно открыться и показать в шоу не актрису, а саму себя, настоящую.

"Сложно полностью раскрыть себя на камеру, показать себя наизнанку, не в роли актрисы, а именно как человека, именно как Ксению Мишину, показать все свои чувства, переживания, вывернуть себя и действительно честно построить на всю страну отношения", – призналась Ксения.

Напомним, что в финале "Холостячки" победил Александр Эллерт, с которым Мишина съехалась сразу после завершения проекта. Пара вместе летала на отдых и публиковала много совместных фото, пока не появились слухи о том, что Ксения и Александр расстались.

Вскоре Эллерт успокоил поклонников, опубликовав видео с Мишиной.

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