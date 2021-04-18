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Видалила фото і відписалася в Instagram: холостячка Мішина розлучилася з Еллертом?

Сьогодні, 17:15

Акторка не коментує чутки про розрив стосунків. Олександр Еллерт також не був присутній на недавньому дні народження сина Мішиної

Шанувальники акторки вважають, що Мішина і Еллерт більше не пара. Фоловери стурбовані особистим життям "холостячки" і засипали її питаннями "Де Еллерт?" в коментарях під останнім постом.

Ксенія поки не коментує чутки, рівно як і Олександр. Він, до речі, не відписався від коханої і всі спільні фото теж залишив у своєму Instagram-профілі. Чого не скажеш про Мішину.

Скріншот: instagram.com/misha.k.ua

Після фіналу шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт стали жити разом. Акторка називала його "тим самим" і зізнавалася в коханні.

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Закохані встигли злітати на відпочинок в Домінікану і навіть говорили про весілля. Що тепер між ними – не дуже зрозуміло.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Як написала одна з прихильниць Ксенії, "А тепер всі дружно схрестили пальці в надії, що Мішина все ще Сашина".

Зовсім нещодавно Ксенія Мішина сказала, що думає про учасниць "Холостяка-11".

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