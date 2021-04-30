10 образів нової Холостячки Злати Огнєвіч, які зведуть з розуму будь-якого холостяка
Добірка яскравих і сексуальних вбрань української зірки
Героїнею другого сезону шоу "Холостячка" стала Злата Огнєвіч. Вже цієї осені ми побачимо, як за серце співачки боротимуться найуспішніші чоловіки України. Ну а поки вони лише готуються її підкорювати, ми згадуємо найсексуальніші образи Злати Огнєвіч. Адже це вона на перший погляд уся така правильна. Вбрання співачки видають у ній ту ще гарячу штучку!
Один із ключових елементів стилю Злати Огнєвіч – піджаки. Під класичні вона надягає пікантні бралети і доповнює образ акцентними аксесуарами.
Більш об'ємні і подовжені підперезує широким ременем і носить замість сукні. У поєднанні з лаковими ботфортами виглядає злегка провокаційно, але холостяків це навряд чи розчарує.
А як щодо пудрового піджака на голе тіло? До нього Злата додала найтрендовіші штани цієї весни – із розрізами.
Також співачка часто з'являється в корсетах. Це предмет гардероба з виразним сексуальним контекстом, тому будь-яке вбрання із ним здається більш спокусливим. Навіть якщо мова про звичайну білу сорочку.
Сукня з пишними рукавами і оголеною лінією плечей має дуже романтичний вигляд. І заодно дозволяє похвалитися стрункими ногами.
Про магнетичні властивості little black dress Златі Огнєвіч добре відомо. Цей образ вона не стала перевантажувати ні аксесуарами, ні сміливим взуттям. Щоравда, знову забула про бюстгальтер.
А ось тут білизна на місці. Ще й яка!
Мюлі з гострим носом – прекрасний спосіб візуально подовжити ноги. Додайте сюди обтислу спідницю-олівець з укороченим топом – і образ для побачення готовий. Навіть якщо воно на проекті "Холостячка".
За останній рік у зірок було не так багато приводів переодягатися у вечірні образи. Шкода! Вони Златі вдаються особливо. У схожій сукню на ту, в якій Аманда Сейфрід спричинила фурор на "Оскарі-2021", співачка з'явилася ще в 2019-му.
Білизняний стиль залишиться з нами надовго, а отже шовкова сукня-комбінація обов'язково до придбання. Пасуватиме до повсякденних образів, святкових і навіть для таких ось фотосесій. Перловий відтінок – теж відмінна ідея.
Нагадаємо, після чуток про завершення стосукнів переможець минулого сезону "Холостячки" Еллерт показав сонну Мішину в ліжку.
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