10 образів нової Холостячки Злати Огнєвіч, які зведуть з розуму будь-якого холостяка

Добірка яскравих і сексуальних вбрань української зірки

Героїнею другого сезону шоу "Холостячка" стала Злата Огнєвіч. Вже цієї осені ми побачимо, як за серце співачки боротимуться найуспішніші чоловіки України. Ну а поки вони лише готуються її підкорювати, ми згадуємо найсексуальніші образи Злати Огнєвіч. Адже це вона на перший погляд уся така правильна. Вбрання співачки видають у ній ту ще гарячу штучку!

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Один із ключових елементів стилю Злати Огнєвіч – піджаки. Під класичні вона надягає пікантні бралети і доповнює образ акцентними аксесуарами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Більш об'ємні і подовжені підперезує широким ременем і носить замість сукні. У поєднанні з лаковими ботфортами виглядає злегка провокаційно, але холостяків це навряд чи розчарує.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А як щодо пудрового піджака на голе тіло? До нього Злата додала найтрендовіші штани цієї весни – із розрізами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також співачка часто з'являється в корсетах. Це предмет гардероба з виразним сексуальним контекстом, тому будь-яке вбрання із ним здається більш спокусливим. Навіть якщо мова про звичайну білу сорочку.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сукня з пишними рукавами і оголеною лінією плечей має дуже романтичний вигляд. І заодно дозволяє похвалитися стрункими ногами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Про магнетичні властивості little black dress Златі Огнєвіч добре відомо. Цей образ вона не стала перевантажувати ні аксесуарами, ні сміливим взуттям. Щоравда, знову забула про бюстгальтер.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А ось тут білизна на місці. Ще й яка!

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Мюлі з гострим носом – прекрасний спосіб візуально подовжити ноги. Додайте сюди обтислу спідницю-олівець з укороченим топом – і образ для побачення готовий. Навіть якщо воно на проекті "Холостячка".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За останній рік у зірок було не так багато приводів переодягатися у вечірні образи. Шкода! Вони Златі вдаються особливо. У схожій сукню на ту, в якій Аманда Сейфрід спричинила фурор на "Оскарі-2021", співачка з'явилася ще в 2019-му.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Білизняний стиль залишиться з нами надовго, а отже шовкова сукня-комбінація обов'язково до придбання. Пасуватиме до повсякденних образів, святкових і навіть для таких ось фотосесій. Перловий відтінок – теж відмінна ідея.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, після чуток про завершення стосукнів переможець минулого сезону "Холостячки" Еллерт показав сонну Мішину в ліжку.

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