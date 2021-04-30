Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 образів нової Холостячки Злати Огнєвіч, які зведуть з розуму будь-якого холостяка

Сьогодні, 18:10

Добірка яскравих і сексуальних вбрань української зірки

Героїнею другого сезону шоу "Холостячка" стала Злата Огнєвіч. Вже цієї осені ми побачимо, як за серце співачки боротимуться найуспішніші чоловіки України. Ну а поки вони лише готуються її підкорювати, ми згадуємо найсексуальніші образи Злати Огнєвіч. Адже це вона на перший погляд уся така правильна. Вбрання співачки видають у ній ту ще гарячу штучку!

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Один із ключових елементів стилю Злати Огнєвіч – піджаки. Під класичні вона надягає пікантні бралети і доповнює образ акцентними аксесуарами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Більш об'ємні і подовжені підперезує широким ременем і носить замість сукні. У поєднанні з лаковими ботфортами виглядає злегка провокаційно, але холостяків це навряд чи розчарує.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А як щодо пудрового піджака на голе тіло? До нього Злата додала найтрендовіші штани цієї весни – із розрізами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також співачка часто з'являється в корсетах. Це предмет гардероба з виразним сексуальним контекстом, тому будь-яке вбрання із ним здається більш спокусливим. Навіть якщо мова про звичайну білу сорочку.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сукня з пишними рукавами і оголеною лінією плечей має дуже романтичний вигляд. І заодно дозволяє похвалитися стрункими ногами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Про магнетичні властивості little black dress Златі Огнєвіч добре відомо. Цей образ вона не стала перевантажувати ні аксесуарами, ні сміливим взуттям. Щоравда, знову забула про бюстгальтер.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А ось тут білизна на місці. Ще й яка!

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Мюлі з гострим носом – прекрасний спосіб візуально подовжити ноги. Додайте сюди обтислу спідницю-олівець з укороченим топом – і образ для побачення готовий. Навіть якщо воно на проекті "Холостячка".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За останній рік у зірок було не так багато приводів переодягатися у вечірні образи. Шкода! Вони Златі вдаються особливо. У схожій сукню на ту, в якій Аманда Сейфрід спричинила фурор на "Оскарі-2021", співачка з'явилася ще в 2019-му.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Білизняний стиль залишиться з нами надовго, а отже шовкова сукня-комбінація обов'язково до придбання. Пасуватиме до повсякденних образів, святкових і навіть для таких ось фотосесій. Перловий відтінок – теж відмінна ідея.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, після чуток про завершення стосукнів переможець минулого сезону "Холостячки" Еллерт показав сонну Мішину в ліжку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Злата Огнєвіч влаштувала кастинг наречених: Є кілька чоловіків Пенелопі Крус - 47! Головні правила стилю іспанської акторки 7 найкрасивіших суконь іменинниці Рене Зеллвегер
стиль Злата Огневич Холостячка
Реклама

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Сьогодні, 20:05Фаново

Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

Сьогодні, 10:30Смачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

Сьогодні, 05:04Events

Страсна п'ятниця: листівки, вірші і побажання

Вчора, 18:24Фаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

Вчора, 16:36Зірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Вчора, 13:42Events

Страсна п'ятниця-2021: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Вчора, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Вчора, 10:00Актуально

Новий glo™ hyper+ пропонує преміальний дизайн і смак без компромісів

Вчора, 09:53Зірково

Ірина Білик розлучається з чоловіком

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

28 квітняЗірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

28 квітняФаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

28 квітняСмачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

28 квітняФаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

28 квітняСмачно

Як прикрасити паску на Великдень: безпрограшні варіанти декору

28 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Елена Кравец подстриглась под мальчика и помолодела на 10 лет
Елена Кравец подстриглась под мальчика и помолодела на 10 лет
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
На 1-летнего сына Козловского зарегистрировали медцентр
На 1-летнего сына Козловского зарегистрировали медцентр
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти