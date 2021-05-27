Це не фотошоп: Долина пояснила, чому виглядає молодше на фото в Instagram

65-річна співачка не так давно вразила шанувальників своїми змінами у зовнішності. Долина прокоментувала популярні чутки про себе

Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Ларису Доліну часто звинувачують у використанні фотошопу. Майже кожне її фото в Instagram критикують. Сама артистка спростовує, що редагує свої фото. З її слів, вона публікує чесні знімки без обробки.

"Ніякого фотошопу! Ні грама! Просто дуже хороший світло і те, що я скинула 21 кілограм зайвий. Ось і все. А багато жінок ліниві просто, тому вони і критикують мене", – сказала Долина журналістам П'ятого каналу.

Лариса Доліна Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Спростовує співачка і чутки, що вона схудла завдяки спеціальним маніпуляціям. Як стверджує артистка, вона змогла привести себе в форму завдяки інтервальному голодуванню.

Але Лариса Доліна не стала пояснювати, чому в соцмережі друзів потрапляють не найкращі її фото.

Раніше Лариса Долина розсекретила свої параметри після схуднення.

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