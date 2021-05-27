Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Це не фотошоп: Долина пояснила, чому виглядає молодше на фото в Instagram

Сьогодні, 15:43

65-річна співачка не так давно вразила шанувальників своїми змінами у зовнішності. Долина прокоментувала популярні чутки про себе

Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Ларису Доліну часто звинувачують у використанні фотошопу. Майже кожне її фото в Instagram критикують. Сама артистка спростовує, що редагує свої фото. З її слів, вона публікує чесні знімки без обробки.

"Ніякого фотошопу! Ні грама! Просто дуже хороший світло і те, що я скинула 21 кілограм зайвий. Ось і все. А багато жінок ліниві просто, тому вони і критикують мене", – сказала Долина журналістам П'ятого каналу.

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Спростовує співачка і чутки, що вона схудла завдяки спеціальним маніпуляціям. Як стверджує артистка, вона змогла привести себе в форму завдяки інтервальному голодуванню.

Але Лариса Доліна не стала пояснювати, чому в соцмережі друзів потрапляють не найкращі її фото.

Раніше Лариса Долина розсекретила свої параметри після схуднення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
65-річна Доліна вийшла в світ у рваних джинсах: До чого ж шикарна Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка Лариса Доліна влаштувала скандал на шоу Галкіна і розкритикувала молоду зірку TikTok
Лариса Доліна
Реклама

Новини партнерів

Притула рассказал, как его дети отреагировали на пополнение
Притула рассказал, как его дети отреагировали на пополнение
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье

Популярні статті

Сьогодні, 12:42Смачно

Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

Сьогодні, 12:32Фаново

Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята

Сьогодні, 11:06Здорово

Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

Вчора, 16:53Смачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

Вчора, 14:35Смачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

Вчора, 11:45Смачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

Вчора, 10:49Смачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

Вчора, 10:12Events

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

25 травняЗдорово

Як схуднути в ногах швидко і ефективно: ТОП-5 порад

25 травняЗірково

Сергій Притула став батьком втретє

25 травняСмачно

Класичний рецепт кексів у формочках

25 травняСмачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

25 травняЗдорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

25 травняСмачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

25 травняЗірково

Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

24 травняСмачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Новини партнерів

Заливако назвал главное достоинство своей избранницы
Заливако назвал главное достоинство своей избранницы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Бабкин, страдающий редкой болезнью, улетел на третью операцию
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти