Російський співак показав фото Лариси Доліної без фотошопу

Нове фото викликало бурхливі обговорення в Мережі

Тільки недавно в Мережі обговорювали як помолодшала Лариса Доліна , як тепер друг співачки Олексій Глизін "підставив" свою колегу, опублікувавши не найкраще її фото. Реакція користувачів не змусила себе довго чекати.

Якщо ви раптом теж недавно випадково опублікували фото, на якому тільки ви добре вийшли, а друзі не дуже і тепер думаєте, як їх задобрити. Рекомендуємо заглянути в наш календар подарунків.

У себе на сторінці співак Олексій Глизін поділився знімком, на якому Лариса Долина постала без макіяжу, фотошопу і грамотного світла. Користувачі в коментарях зазначили, що різниці між зовнішністю співачки в Instagram Глизін і на сторінці її дочки колосальна.

Олексій Глизін, Лариса Доліна та Дмитро Четвергов Фото: instagram.com/alexey.glyzin

А ось так на сторінці в Instagram своєї дочки.

Лариса Доліна Фото: instagram.com/dolinalina

"Навіщо Долину такий виставляти? Видаліть фото", "Так уж..Доліна", "Леха вогонь, а ось бабусю попсувала сцена", – писали під фото.

Через кілька годин після публікації фото Глизін видалив всі коментарі. Але скріни не горять.

Раніше ми розповідали, що Лариса Доліна більше не хоче виходити заміж.

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