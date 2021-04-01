Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Російський співак показав фото Лариси Доліної без фотошопу

Сьогодні, 16:19

Нове фото викликало бурхливі обговорення в Мережі

Тільки недавно в Мережі обговорювали як помолодшала Лариса Доліна , як тепер друг співачки Олексій Глизін "підставив" свою колегу, опублікувавши не найкраще її фото. Реакція користувачів не змусила себе довго чекати.

Якщо ви раптом теж недавно випадково опублікували фото, на якому тільки ви добре вийшли, а друзі не дуже і тепер думаєте, як їх задобрити. Рекомендуємо заглянути в наш календар подарунків.

У себе на сторінці співак Олексій Глизін поділився знімком, на якому Лариса Долина постала без макіяжу, фотошопу і грамотного світла. Користувачі в коментарях зазначили, що різниці між зовнішністю співачки в Instagram Глизін і на сторінці її дочки колосальна.

Олексій Глизін, Лариса Доліна та Дмитро Четвергов
Олексій Глизін, Лариса Доліна та Дмитро Четвергов
Фото: instagram.com/alexey.glyzin

А ось так на сторінці в Instagram своєї дочки.

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: instagram.com/dolinalina

"Навіщо Долину такий виставляти? Видаліть фото", "Так уж..Доліна", "Леха вогонь, а ось бабусю попсувала сцена", – писали під фото.

Через кілька годин після публікації фото Глизін видалив всі коментарі. Але скріни не горять.

Раніше ми розповідали, що Лариса Доліна більше не хоче виходити заміж.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
65-річна Лариса Доліна витратила більш ніж 13 тисяч доларів на схуднення Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз
Лариса Доліна зірки без макіяжу
Джерело: instagram.com/alexey.glyzin
Реклама

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 21:24Events

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти