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Это не фотошоп: Долина объяснила, почему выглядит моложе на фото в Instagram

Сегодня, 15:43

65-летняя певица не так давно поразила поклонников своим преображением. Долина прокомментировала популярные слухи о себе

Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Ларису Долину часто обвиняют в использовании фотошопа. Почти каждое ее фото в Instagram критикуют. Сама артистка опровергает, что редактирует свои фото. По ее словам, она публикует честные снимки без обработки.

"Никакого фотошопа! Ни грамма! Просто очень хороший свет и то, что я сбросила 21 килограмм лишний. Вот и все. А женщины многие ленивые просто, поэтому они и критикуют меня", – сказала Долина журналистам Пятого канала.

Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Опровергает певица и слухи, что она похудела благодаря специальным манипуляциям. Как утверждает артистка, она смогла привести себя в форму благодаря интервальному голоданию.

Но Лариса Долина не стала объяснять, почему в соцсети друзей попадают не самые лучшие ее фото.

Ранее Лариса Долина рассекретила свои параметры после похудения.

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Лариса Долина
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