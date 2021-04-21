Лариса Доліна розсекретила свої параметри після схуднення на 21 кг: фото

65-річна співачка не так давно вразила шанувальників своїми змінами у зовнішності. Артистка звернулася в елітну російську клініку, де пройшла низку процедур

Останнім часом всі тільки й говорять про схуднення Лариси Доліної. І справді, зміни видно неозброєним оком – артистка скинула 21 кілограм завдяки правильному харчуванню, тренуванням і детокс-програмі в одній з елітних клінік Росії.

Доліна взяла участь в дизайнерському шоу, де їй на замовлення шили вбрання. Ведучий виміряв параметри співачки. Виявилося, що об'єм грудей у артистки – 95 см, а об'єм талії – близько 76 см. Об'єм стегон в програмі розкривати не стали, але повідомили, що співачка носить 44-й розмір одягу.

Фото: кадр з відео

Також Лариса Доліна розповіла, чому вирішила схуднути і як їй це вдалося.

"Впливає все – і самооцінка, і бажання позбутися від тяжкості зайвих кілограмів. Я здала кров – ці аналізи допомогли мені зрозуміти, що я можу їсти, а що мені категорично не можна", – каже артистка.

За словами співачки, вона харчується за принципом інтервального голодування – голодує протягом 19 годин.

Раніше ми розповідали, яку суму Лариса Доліна витратила на схуднення.

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