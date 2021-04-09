Лариса Доліна влаштувала скандал на шоу Галкіна і розкритикувала молоду зірку TikTok

Максим Галкін згладжував конфлікт як міг

Російська співачка Лариса Доліна, яка в топі та лосинах блиснула тонкою талією, влаштувала скандал на шоу Максима Галкіна. 65-річна артистка образилася, що 19-річна учасниця шоу "Музикаліті" не впізнала пісню відомого співака, і вирішила поставити її на місце.

Лариса Долина і 19-річна тіктокерша Валя Карнавал, відома під псевдонімом Karna.val, стали учасницями нового випуску шоу "Музикаліті" на YouTube-каналі Макса Галкіна. Формат передбачає обговорення музики представниками різних поколінь артистів. Але Лариса Доліна вирішила строго оцінити хіти та бурхливо висловила своє невдоволення юною артисткою.

Лариса Долина і Karna.val Фото: Скріншот з YouTube

Нову пісню Валі Карнавал "Не сплю ночами", Лариса Доліна оцінила на 5 з 10 балів. Співачка зазначила, що їй подобається мелодія, але порекомендувала молодій дівчині піти вчитися і відточувати майстерність. На що у відповідь Валя Карнавал заявила, що не дуже хоче здобувати вищу музичну освіту. Це відразу обурило Ларису Доліну.

Після того як обидві співачки разом зробили розспівування, Доліна по повній розкритикувала Карнавал.

"Є професія співака. Співак повинен співати чисто, по принаймні. Ти зараз заспівала це дуже просте розспівування і взагалі ні в одну ноту не потрапила. Це для мене якийсь паноптикум. Розмови з дівчиною, яка нічого не знає про музику, каже, що вона вже зірка, не знаючи жодної ноти, і ще сперечається і доводить", – заявила Лариса Долина.

Співачка не раз за весь випуск поривалася піти зі зйомки. Коли 19-річна Валя Карнавал не впізнала пісню російського співака українського походження Олександра Панайотова, Доліна знову розлютилася.

"Навіщо ти мене сюди покликав? Можна, я піду звідси? Ви, мабуть, і мене теж не знаєте ", – сказала Лариса Доліна.

Раніше Лариса Долина зізналася, що категорично не хоче виходити заміж.

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