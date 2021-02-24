65-річна Лариса Долина витратила більше більше 13 тисяч доларів на схуднення

Співачка пройшла спеціальний курс в елітній клініці

Багатьох вразило зовнішній вигляд співачки Лариси Доліної . У Мережі стали гадати, як артистці вдалося схуднути і помолодшати. Telegram-канал "Курник" розкрив цей секрет.

Співачка звернулася в одну з російських елітних клінік. Для Лариси Доліної розробили індивідуальну програму перетворення. 22 дня у артистки було лікувальне голодування, детокс-процедури та спеціальні маніпуляція, передбачені для жінок старше 45 років.

"У програму включена повна медична діагностика, лікувальні та оздоровчі процедури, тренування, обгортання, масаж, спеціальне харчування", – сказано в повідомленні.

Лариса Долина до і після схуднення Фото: Instagram.com

Жила артистка в номері делюкс з авторським дизайном, а також у неї був окремий штат співробітників.

Артистці вдалося в клініці схуднути на 15 кілограмів. Більше більше 13 тисяч доларів Лариса Долина витратила на омолодження і схуднення.

Раніше ми розповідали, що в Мережі Валерія Леонтьєва переплутали з Надією Бабкіною.

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