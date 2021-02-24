Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

65-річна Лариса Долина витратила більше більше 13 тисяч доларів на схуднення

Сьогодні, 13:12

Співачка пройшла спеціальний курс в елітній клініці

Багатьох вразило зовнішній вигляд співачки Лариси Доліної . У Мережі стали гадати, як артистці вдалося схуднути і помолодшати. Telegram-канал "Курник" розкрив цей секрет.

Співачка звернулася в одну з російських елітних клінік. Для Лариси Доліної розробили індивідуальну програму перетворення. 22 дня у артистки було лікувальне голодування, детокс-процедури та спеціальні маніпуляція, передбачені для жінок старше 45 років.

"У програму включена повна медична діагностика, лікувальні та оздоровчі процедури, тренування, обгортання, масаж, спеціальне харчування", – сказано в повідомленні.

Лариса Долина до і після схуднення
Лариса Долина до і після схуднення
Фото: Instagram.com

Жила артистка в номері делюкс з авторським дизайном, а також у неї був окремий штат співробітників.

Артистці вдалося в клініці схуднути на 15 кілограмів. Більше більше 13 тисяч доларів Лариса Долина витратила на омолодження і схуднення.

Раніше ми розповідали, що в Мережі Валерія Леонтьєва переплутали з Надією Бабкіною.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Відомий російсткий співак шокував екстремальним схудненням на 35 кг: фото до і після Софія Стужук зізналася, скільки набрала зайвих кілограмів Візажистка Гоар Аветисян показала перші результати "операції зі схуднення" (фото)
Лариса Доліна схуднення
Реклама

Новини партнерів

Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами

Популярні статті

Сьогодні, 13:35Психо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Вчора, 19:32Психо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

Вчора, 18:16Зірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Вчора, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 10:13Зірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Вчора, 06:38Психо

Гороскоп на сьогодні 23 лютого: Овни будуть сповнені ідей, а Раку потрібно розслабитися

22 лютогоЗірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоЗірково

Олексій Тригубенко з "Холостячки" про розставання з дівчиною: "Некомфортно бути наодинці із собою"

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

22 лютогоПсихо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

22 лютогоЗірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

22 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

22 лютогоЗірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Новини партнерів

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Ольга Сумская в бикини с любимым показала архивное фото
Ольга Сумская в бикини с любимым показала архивное фото
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
"Грудь вот-вот выпрыгнет": Седокова в бикини взбудоражила сеть
"Грудь вот-вот выпрыгнет": Седокова в бикини взбудоражила сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти