Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка
Російська телеведуча Лариса Гузєєва вирішила ніяк не обробляти фото з друзями, навіть не використовувала фільтри і маски
Яке б фото Лариса Доліна у себе не опублікувала в Instagram, все одно в Мережі співачку звинуватять у використанні фотошопа . Хоч сама артистка вже не перший раз намагається довести зворотнє. Але ось тільки, якщо на своїй сторінці в соцмережах Доліна завжди виглядає чудово, то в Instagram друзів співачки чомусь потрапляють не найкращі знімки артистки.
Лариса Гузєєва опублікувала фото в колі своїх друзів – Лариси Удовиченко, Евкліда Кюрдзідіса і Лариси Доліної. Варто зазначити, що знімок без обробки.
Коментарі Лариса Гузєєва закрила.
У себе ж в Instagram Лариса Доліна опублікувала схожий знімок, але вже з обробкою.
І цього в Мережі артистку знову звинуватили у використанні фотошопа.
- "Отфотошопились по повній ... молодички"
- "З фотошопом переборщили"
- "Головне – світло. Ніякого фотошопа"
Нагадаємо, раніше друг Лариси Доліної опублікував її фото без ретуші.
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