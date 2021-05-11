Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

Російська телеведуча Лариса Гузєєва вирішила ніяк не обробляти фото з друзями, навіть не використовувала фільтри і маски

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Яке б фото Лариса Доліна у себе не опублікувала в Instagram, все одно в Мережі співачку звинуватять у використанні фотошопа . Хоч сама артистка вже не перший раз намагається довести зворотнє. Але ось тільки, якщо на своїй сторінці в соцмережах Доліна завжди виглядає чудово, то в Instagram друзів співачки чомусь потрапляють не найкращі знімки артистки.

Лариса Гузєєва опублікувала фото в колі своїх друзів – Лариси Удовиченко, Евкліда Кюрдзідіса і Лариси Доліної. Варто зазначити, що знімок без обробки.

Коментарі Лариса Гузєєва закрила.

У себе ж в Instagram Лариса Доліна опублікувала схожий знімок, але вже з обробкою.

І цього в Мережі артистку знову звинуватили у використанні фотошопа.

"Отфотошопились по повній ... молодички"

"З фотошопом переборщили"

"Головне – світло. Ніякого фотошопа"

Нагадаємо, раніше друг Лариси Доліної опублікував її фото без ретуші.

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