65-річна Доліна вийшла в світ у рваних джинсах: До чого ж шикарна
У Мережі шанувальники співачки обговорюють її приголомшливий зовнішній вигляд
Лариса Доліна вразила шанувальників зовнішнім виглядом. Співачка, яка нещодавно показала чесне фото без обробки, з'явилася на публіці в ідеальному аутфіті. Зірка одягла світлі джинси і жовтий жакет, додавши до луку золоті ботильйони на підборах.
Співак Олександр Панайотов опублікував на своїй Instagram-сторінці пару нових фотографій з Ларисою Доліною. На них улюблениця мільйонів виглядає дуже сучасно і свіжо.
Шанувальники Лариси Доліної в коментарях засипали її компліментами:
- "До чого ж шикарна жінка!"
- "Лариса класна!"
- "Лариса Олександрівна, ви шикарна! Поділіться секретами схуднення"
Нещодавно ми писали, що ведуча Лариса Гузєєва поділилася фотографією Лариси Доліної без обробки.
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