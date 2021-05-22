65-річна Доліна вийшла в світ у рваних джинсах: До чого ж шикарна

У Мережі шанувальники співачки обговорюють її приголомшливий зовнішній вигляд

Лариса Доліна вразила шанувальників зовнішнім виглядом. Співачка, яка нещодавно показала чесне фото без обробки, з'явилася на публіці в ідеальному аутфіті. Зірка одягла світлі джинси і жовтий жакет, додавши до луку золоті ботильйони на підборах.

Співак Олександр Панайотов опублікував на своїй Instagram-сторінці пару нових фотографій з Ларисою Доліною. На них улюблениця мільйонів виглядає дуже сучасно і свіжо.

Фото: instagram.com/panaiotov

Фото: instagram.com/panaiotov

Шанувальники Лариси Доліної в коментарях засипали її компліментами:

"До чого ж шикарна жінка!"

"Лариса класна!"

"Лариса Олександрівна, ви шикарна! Поділіться секретами схуднення"

Скріншот: instagram.com/panaiotov

Нещодавно ми писали, що ведуча Лариса Гузєєва поділилася фотографією Лариси Доліної без обробки.

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