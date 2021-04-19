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Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Сьогодні, 11:07

Співачка поділилася своїм знімком, на якому показала себе крупним планом. У Мережі не повірили, що фото без ретуші

Лариса Доліна, яку часто звинувачують у використанні фотошопу , вирішила опублікувати у себе в Instagram фото без обробки.

Доліна підкреслила, що будь-яка жінка може виглядати красивою. Потрібно тільки докласти зусиль.

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

"Жодного грама фотошопц. Просто дуже хороше світло і скинуті 21 кг. Викладаю це фото тільки для того, щоб вселити надію в вас, милі жінки. Кожна з вас може добре виглядати, тільки потрібно докласти трохи зусиль", – підписала новий знімок артистка .

Але в Мережі не повірили, що нове фото співачки без ретуші, і дорікнули Доліну в зайвому захопленні пластикою.

"А так не виправдовує. Бачили ми тебе красуню без макіяжу", "Що немає фотошопа може ви і праві, але що купа пластики і ліпосакції, то видно і сліпому", – написали підписники.

Нагадаємо, нещодавно російський співак Олексій Глизін опублікував не найвдаліше фото Лариси Доліної

Раніше Лариса Доліна влаштувала скандал на шоу Максима Галкіна.

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