Єлизавета II все ж відвідала скачки в Аскоті в останній день (фото)

Раніше було заявлено, що королева не буде присутня на заході, та Її Величність не змогла пропустити улюблені скачки

Єлизавета II на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Королівські скачки проходять щороку наприкінці червня. Цього року Єлизавета II пропустила перші дні Royal Ascot, та все ж порадувала гостей і учасників заходу своєю присутністю в останній день, 19 червня.

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Раніше повідомлялося, що Єлизавета II не з'явиться на скачках, та вона приїхала в Аскот, щоб вболівати за своїх чотирьох коней, які беруть участь в гонках на іподромі Беркшир.

Єлизавета II на королівських скачках Фото: Getty Images

Королева Великобританії прибула на скачки на авто. На ній було блакитне пальто і капелюшок в тон, які ми вже бачили на Єлизаветі II раніше в цьому році. За традицією королева доповнила образ перловим намистом і брошкою.

Цікаво, що разом із чоловіком Філіпом Єлизавета II відвідувала королівські скачки останній раз у 2017 році. Герцог Едінбурзький помер 9 квітня цього року.

Royal Ascot проходять кожен рік у червні. Зазвичай на скачках збирається майже вся королівська сім'я, а також інші гості, які придбали квиток.

Ця урочиста подія прирівнюється до свята, на якому возз'єднуються всі члени королівської сім'ї. Вони спілкуються, відпочивають і, звичайно ж, вболівають за своїх улюбленців на забігах.

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Раніше ми повідомляли, що американський президент Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму.

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