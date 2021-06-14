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Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму

Сьогодні, 11:28

Американська пара прилетіла до королеви в останній день саміту G7, який проходив в Корнуоллі. Байден пили чай у Віндзорському замку

Джилл Байден, Єлизавета II і Джо Байден у Віндзорському замку
Джилл Байден, Єлизавета II і Джо Байден у Віндзорському замку
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Джо і Джилл Байден прилетіли на зустріч з королевою на вертольоті. Американська пара та Її Величність випили чаю у Віндзорському замку в останній день саміту G-7.

Єлизавета II привітала президента і першу леді, коли перший гренадерський гвардійський батальйон дав королівський салют і заграв національний гімн США.

"Вона була дуже люб'язна, – сказав Байден журналістам вже в аеропорту Хітроу. – Вона нагадала мені мою матір".

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На приватній аудієнції у Віндзорському замку Байдени з королевою обговорювали світових лідерів, а ще життя в Білому домі в порівнянні з Віндзором.

Єлизавета II пригостила Джо Байдена з дружиною чаєм в Віндзорському замку
Єлизавета II пригостила Джо Байдена з дружиною чаєм в Віндзорському замку
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я сказав "Ми могли б розмістити Білий дім у дворі", – пожартував президент США і додав, що направив Її Величності запрошення в Білий дім, пише People.

Джо Байден є 13-м діючим президентом, який зустрівся із королевою під час її правління, і п'ятим президентом, якого вона вітала у Віндзорі.

Цей візит також був одним з перших публічних заходів Її Величності після смерті принца Філіпа в квітні цього року.

Про найцікавіші факти з життя Єлизавети II дізнайтеся в сюжеті:

Раніше ми також розповідали про першу зустріч Єлизавети II з Джо і Джилл Байденами.

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