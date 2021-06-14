Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму
Американська пара прилетіла до королеви в останній день саміту G7, який проходив в Корнуоллі. Байден пили чай у Віндзорському замку
Джо і Джилл Байден прилетіли на зустріч з королевою на вертольоті. Американська пара та Її Величність випили чаю у Віндзорському замку в останній день саміту G-7.
Єлизавета II привітала президента і першу леді, коли перший гренадерський гвардійський батальйон дав королівський салют і заграв національний гімн США.
"Вона була дуже люб'язна, – сказав Байден журналістам вже в аеропорту Хітроу. – Вона нагадала мені мою матір".
На приватній аудієнції у Віндзорському замку Байдени з королевою обговорювали світових лідерів, а ще життя в Білому домі в порівнянні з Віндзором.
"Я сказав "Ми могли б розмістити Білий дім у дворі", – пожартував президент США і додав, що направив Її Величності запрошення в Білий дім, пише People.
Джо Байден є 13-м діючим президентом, який зустрівся із королевою під час її правління, і п'ятим президентом, якого вона вітала у Віндзорі.
Цей візит також був одним з перших публічних заходів Її Величності після смерті принца Філіпа в квітні цього року.
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