У Британії проходять королівські перегони Royal Ascot. Ми зібрали кращі фото різних років

Королівські перегони проходять щорічного в кінці червня. Цього року Єлизавета II пропустила перші дні заходу. Ми зібрали фото Її Величності та інших членів сім'ї на перегонах

Royal Ascot проходять щорічно в кінці червня Фото: Getty Images

У Великій Британії тривають королівські скачки Royal Ascot, які зазвичай проходять щороку в кінці червня. Цього року Єлизавета II, онук якої нещодавно розлучився, пропустила перші дні заходу. Це пов'язано із нормами безпеки у зв'язку з COVID-19.

Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року Фото: Getty Images

Зазвичай на скачки збирається майже вся королівська сім'я, а також інші гості, які придбали квиток. Ця урочиста подія прирівнюється до свята, на якому возз'єднуються всі члени королівської сім'ї. Вони спілкуються, відпочивають і, звичайно ж, вболівають за своїх улюбленців на забігах.

Подія також відомо тим, що багато жінок, які приходять на захід, вибирають собі екстравагантні капелюшки. Цю традицію започаткувала місіс Гертруда Шиллінг, яку завдяки її божевільним нарядам стали називати "Талісманом Аскоту".

Life Сьогодні зібрали 10 найяскравіших фото королівської сім'ї (і не тільки) на перегонах Royal Ascot в різні роки.

Гертруда Шиллінг на Royal Ascot в 1969 році Фото: Getty Images

Єлизавета II і принц Філіпп на Royal Ascot в 1984 році Фото: Getty Images

Єлизавета, королева-мати на Royal Ascot в 1984 році Фото: Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз на Royal Ascot в 1986 році Фото: Getty Images

Гості Royal Ascot в 2006 році Фото: Getty Images

Яскраві гості Royal Ascot в 2019 році Фото: Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія на Royal Ascot в 2013 році Фото: Getty Images

Гостя з незвичайним капелюшком на Royal Ascot в 2019 році Фото: Getty Images

Учасник перегонів Royal Ascot в 2019 році Фото: Getty Images

Єлизавета II на Royal Ascot в 2019 році

В цьому році в перший день перегонів Royal Ascot на публіці з'явилися принц Чарльз з дружиною Каміллою, герцогинею Корнуолльской.

Принц Чарльз з Каміллою, герцогинею Корнуольською Фото: Getty Images

А також принцеса Анна, Зара і Майк Тіндолл, принц Едвард і Софі, графиня Уессекська.

Принцеса Анна на Royal Ascot Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що американський президент Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму.

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