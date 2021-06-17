Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У Британії проходять королівські перегони Royal Ascot. Ми зібрали кращі фото різних років

Сьогодні, 12:00

Королівські перегони проходять щорічного в кінці червня. Цього року Єлизавета II пропустила перші дні заходу. Ми зібрали фото Її Величності та інших членів сім'ї на перегонах

Royal Ascot проходять щорічно в кінці червня
Royal Ascot проходять щорічно в кінці червня
Фото: Getty Images

У Великій Британії тривають королівські скачки Royal Ascot, які зазвичай проходять щороку в кінці червня. Цього року Єлизавета II, онук якої нещодавно розлучився, пропустила перші дні заходу. Це пов'язано із нормами безпеки у зв'язку з COVID-19.

Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року
Єлизавета II на церемонії Trooping the Colour 12 червня 2021 року
Фото: Getty Images

Зазвичай на скачки збирається майже вся королівська сім'я, а також інші гості, які придбали квиток. Ця урочиста подія прирівнюється до свята, на якому возз'єднуються всі члени королівської сім'ї. Вони спілкуються, відпочивають і, звичайно ж, вболівають за своїх улюбленців на забігах.

Подія також відомо тим, що багато жінок, які приходять на захід, вибирають собі екстравагантні капелюшки. Цю традицію започаткувала місіс Гертруда Шиллінг, яку завдяки її божевільним нарядам стали називати "Талісманом Аскоту".

Life Сьогодні зібрали 10 найяскравіших фото королівської сім'ї (і не тільки) на перегонах Royal Ascot в різні роки.

Гертруда Шиллінг на Royal Ascot в 1969 році
Гертруда Шиллінг на Royal Ascot в 1969 році
Фото: Getty Images

Єлизавета II і принц Філіпп на Royal Ascot в 1984 році
Єлизавета II і принц Філіпп на Royal Ascot в 1984 році
Фото: Getty Images

Єлизавета, королева-мати на Royal Ascot в 1984 році
Єлизавета, королева-мати на Royal Ascot в 1984 році
Фото: Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз на Royal Ascot в 1986 році
Принцеса Діана і принц Чарльз на Royal Ascot в 1986 році
Фото: Getty Images

Гості Royal Ascot в 2006 році
Гості Royal Ascot в 2006 році
Фото: Getty Images

Яскраві гості Royal Ascot в 2019 році
Яскраві гості Royal Ascot в 2019 році
Фото: Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія на Royal Ascot в 2013 році
Принцеси Беатріс і Євгенія на Royal Ascot в 2013 році
Фото: Getty Images

Гостя з незвичайним капелюшком на Royal Ascot в 2019 році
Гостя з незвичайним капелюшком на Royal Ascot в 2019 році
Фото: Getty Images

Учасник перегонів Royal Ascot в 2019 році
Учасник перегонів Royal Ascot в 2019 році
Фото: Getty Images

Єлизавета II на Royal Ascot в 2019 році
Єлизавета II на Royal Ascot в 2019 році

В цьому році в перший день перегонів Royal Ascot на публіці з'явилися принц Чарльз з дружиною Каміллою, герцогинею Корнуолльской.

Принц Чарльз з Каміллою, герцогинею Корнуольською
Принц Чарльз з Каміллою, герцогинею Корнуольською
Фото: Getty Images

А також принцеса Анна, Зара і Майк Тіндолл, принц Едвард і Софі, графиня Уессекська.

Принцеса Анна на Royal Ascot
Принцеса Анна на Royal Ascot
Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що американський президент Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму.

Дивіться цікаві факти про життя Єлизавети II:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Британці проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні Принца Вільяма в дитинстві порівняли з його донькою: архівне фото герцога Кембриджського Єлизавета II пригостила чаєм Джо Байдена з дружиною в Віндзорському замку
Єлизавета II принц Чарльз Королівська сім'я Royal Ascot
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Григорий Чапкис умер
Григорий Чапкис умер

Популярні статті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти