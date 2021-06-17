У Британії проходять королівські перегони Royal Ascot. Ми зібрали кращі фото різних років
Королівські перегони проходять щорічного в кінці червня. Цього року Єлизавета II пропустила перші дні заходу. Ми зібрали фото Її Величності та інших членів сім'ї на перегонах
У Великій Британії тривають королівські скачки Royal Ascot, які зазвичай проходять щороку в кінці червня. Цього року Єлизавета II, онук якої нещодавно розлучився, пропустила перші дні заходу. Це пов'язано із нормами безпеки у зв'язку з COVID-19.
Зазвичай на скачки збирається майже вся королівська сім'я, а також інші гості, які придбали квиток. Ця урочиста подія прирівнюється до свята, на якому возз'єднуються всі члени королівської сім'ї. Вони спілкуються, відпочивають і, звичайно ж, вболівають за своїх улюбленців на забігах.
Подія також відомо тим, що багато жінок, які приходять на захід, вибирають собі екстравагантні капелюшки. Цю традицію започаткувала місіс Гертруда Шиллінг, яку завдяки її божевільним нарядам стали називати "Талісманом Аскоту".
Life Сьогодні зібрали 10 найяскравіших фото королівської сім'ї (і не тільки) на перегонах Royal Ascot в різні роки.
В цьому році в перший день перегонів Royal Ascot на публіці з'явилися принц Чарльз з дружиною Каміллою, герцогинею Корнуолльской.
А також принцеса Анна, Зара і Майк Тіндолл, принц Едвард і Софі, графиня Уессекська.
Раніше ми повідомляли, що американський президент Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму.
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