Третій день скачок Royal Ascot. Дочка Єлизавети II та її діти захопили елегантністю (фото)

Уперше за два роки в Великобританії проходить одна з найголовніших королівських заходів – скачки Royal Ascot. Торік скачки пройшли в закритому форматі через початок пандемії

Третій день королівських перегонів Royal Ascot Фото: Getty Images

Учора пройшов третій і передостанній день королівських скачок Royal Ascot, найкращими фото з яких за всі роки ми ділилися раніше. Оскільки у2020-у захід був сильно скорочений і пройшов без світської публіки, цьогоріч усі гості – від членів королівської сім'ї до знаменитостей, прямо-таки дивують вбранням і раді покрасуватися перед камерами.

Серед гостей у цей день, традиційно відомий як Жіночий день (Ladies Day) і День золотого кубка, були помічені 70-річна дочка Єлизавети II принцеса Анна, її діти, а також дружина принца Ендрю, графиня Уессекська. Назва третього дня йде корінням в найперші роки проведення кінних скачок. Зазвичай у цей день жінкам давали безкоштовні квитки або квитки зі знижкою. А друга назва – День золотого кубка – пов'язана з найстарішою кінною гонкою Аскоту.

Попри те, що погода була дощова, це не зіпсувало настрій гостям.

Принцеса Анна

Єдина дочка королеви Єлизавети II 70-річна принцеса Анна обрала олійно-жовте двобортне пальто і капелюшок з пір'ям. Дочка Її Величності виглядала блискуче і життєрадісно.

Принцеса Анна на Royal Ascot 2021 Фото: Getty Images

Софі, графиня Уессекська

Дружина принца Едварда, який є молодшим сином королеви Єлизавети II та принца Філіпа, одягнула темно-зелену сукню з принтом золотої пальми.

Дружина принца Едварда Софі, графиня Уессекська Фото: Getty Images

Донька принцеси Анни

40-річна Зара Тіндалл, яка є онукою королеви Єлизавети II, віддала перевагу синій сукні до колін з квітковим принтом. Зара взула туфлі з гострим мисом і на підборах.

Донька принцеси Анни Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Старший онук королеви Пітер Філіпс

Старша дитина принцеси Анни, Пітер Філіпс був помічений на скачках в компанії відомої телеведучої Наталі Пінкхем. Вона була в білому приталеному костюмі, а Пітер – в костюмі трійці: чорному піджаку, сірому жакеті та світло-рожевій сорочці з краваткою. Відомо, що кілька днів тому Пітер розлучився зі своєю дружиною Отем, так що тепер він завидний холостяк з королівської сім'ї.

Сама ж Наталі Пінкхем є подругою його сестри, Зари Тіндалл і принцеси Євгенії, отже вона наближена особа до сім'ї.

Син принцеси Анни Пітер Філіпс і Наталі Пінкхем Фото: Getty Images

Королівські скачки Royal Ascot проходять з 15 по 19 червня.

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