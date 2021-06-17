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43-річний онук Єлизавети II після розлучення повернувся в будинок матері

Сьогодні, 07:48

Пітер Філіпс був одружений з канадкою Отем Келлі 12 років. Після розриву стосунків, він повернеться до матері принцеси Анни, а точніше в її будинок в графстві Глостершир

Онук Єлизавети II Пітер Філіпс розлучається після 12 років шлюбу з канадкою Отем Келлі
Онук Єлизавети II Пітер Філіпс розлучається після 12 років шлюбу з канадкою Отем Келлі
Фото: Getty Images

Син принцеси Анни і онук королеви Британії Єлизавети II Пітер Філіпс після розлучення з дружиною переїде до матері. Про це повідомляє Daily Express.

Пітер Філіпс був одружений з канадкою Отем Келлі 12 років. Всі його фінансові справи зберігаються в таємниці, а ось нове місце проживання – ні. Відомо, що після розриву стосунків, Пітер повернеться до матері принцеси Анни, а точніше в її будинок в графстві Глостершир.

Відомо, що чудовий особняк Gatcombe Park Estate був подарований Анні її матір'ю королевою Єлизаветою II після весілля з першим чоловіком капітаном Марком Філліпсом. Зазначається, що на території особняка розташовується ще кілька будинків, а також ферма.

Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною
Старший онук Єлизавети II розлучився з дружиною
Фото: Getty Images

Зазначається, що шлюборозлучний процес Пітера Філліпса і Отем тривав більше року. Про розлучення пара оголосила в лютому 2020 року. Ініціатором була Отем, яка заявила, що була нещаслива у шлюбі.

Нагадаємо, старший онук Єлизавети II Пітер Філіпс – 18-й в черзі на престол. Зі своєю вже екс-дружиною Отем Пітер познайомився в Монреалі на Гран-прі "Формули-1" в 2003 році. Тоді Отем не знала, що перед нею онук королеви Британії. Пара зустрічалася кілька років, а весілля зіграла в 2008 році в Віндзорському замку.

Пітер Філіпс з дружиною Отем та їхніми дітьми
Пітер Філіпс з дружиною Отем та їхніми дітьми
Фото: Getty Images

Це королівське весілля не обійшлася без скандалу. Після святкування подружжя продало свої весільні знімки одному з британських видань за 500 тисяч фунтів стерлінгів (19 мільйонів гривень). Пару звинуватили, що вони використовували свій королівський статус для збагачення. У Пітера Філліпса і Отем підростають двоє дітей – 10-річна Саванна і 9-річна Айла.

Як відомі люди переживають розрив стосунків – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що на вихідних відбувся перший парад на честь дня народження Єлизавети II без її чоловіка принца Філіпа.

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Єлизавета II онук розлучення
Джерело: Сьогодні
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