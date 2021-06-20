Елизавета II все же посетила скачки в Аскоте в последний день (фото)

Ранее было заявлено, что королева не будет присутствовать на мероприятии, но Ее Величество не смогла пропустить любимые скачки

Елизавета II на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Королевские скачки проходят ежегодного в конце июня. В этом году Елизавета II пропустила первые дни Royal Ascot, но все же порадовала гостей и участников мероприятия своим присутствием в последний день, 19 июня.

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Ранее сообщалось, что Елизавета II не появится на скачках, но все же она приехала в Аскот, чтобы болеть за своих четырех лошадей, которые принимают участие в гонках на ипподроме Беркшир.

Елизавета II на королевских скачках Фото: Getty Images

Королева Великобритании прибыла на скачки на авто. На ней было голубое пальто и шляпка в тон, которые мы уже видели на Елизавете II ранее в этом году. По традиции королева дополнила образ жемчужным ожерельем и брошью.

Примечательно, что вместе с мужем Филиппом Елизавета II посещала королевские скачки последний раз в 2017 году. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля этого года.

Royal Ascot проходят каждый год в июне. Обычно на скачки собирается почти вся королевская семья, а также другие гости, которые приобрели билет.

Это торжественное событие приравнивается к празднику, на котором воссоединяются все члены королевской семьи. Они общаются, отдыхают и, конечно же, болеют за своих любимчиков на забегах.

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