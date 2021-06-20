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Елизавета II все же посетила скачки в Аскоте в последний день (фото)

Сегодня, 06:00

Ранее было заявлено, что королева не будет присутствовать на мероприятии, но Ее Величество не смогла пропустить любимые скачки

Елизавета II на скачках в Аскоте
Елизавета II на скачках в Аскоте
Фото: Getty Images

Королевские скачки проходят ежегодного в конце июня. В этом году Елизавета II пропустила первые дни Royal Ascot, но все же порадовала гостей и участников мероприятия своим присутствием в последний день, 19 июня.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Ранее сообщалось, что Елизавета II не появится на скачках, но все же она приехала в Аскот, чтобы болеть за своих четырех лошадей, которые принимают участие в гонках на ипподроме Беркшир.

Елизавета II на королевских скачках
Елизавета II на королевских скачках
Фото: Getty Images

Королева Великобритании прибыла на скачки на авто. На ней было голубое пальто и шляпка в тон, которые мы уже видели на Елизавете II ранее в этом году. По традиции королева дополнила образ жемчужным ожерельем и брошью.

, Official Ascot & Royal Ascot (@ascotracecourse)

Примечательно, что вместе с мужем Филиппом Елизавета II посещала королевские скачки последний раз в 2017 году. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля этого года.

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Royal Ascot проходят каждый год в июне. Обычно на скачки собирается почти вся королевская семья, а также другие гости, которые приобрели билет.

Это торжественное событие приравнивается к празднику, на котором воссоединяются все члены королевской семьи. Они общаются, отдыхают и, конечно же, болеют за своих любимчиков на забегах.

Смотрите интересные факты о жизни Елизаветы II в сюжете:

Ранее мы сообщали, что американский президент Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму.

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