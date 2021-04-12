Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

Розповідаємо, що про це відомо

Ще недавно ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу і його дівчина Лілія публікували фото з спільного відпочинку, а тепер в Мережі заговорили про розставання пари. Більш того, ходять чутки, що Ані Лорак і Мурат знову разом. Розповідаємо, чому всі так думають.

Якщо раніше Лілія в Instagram ділилася спільними фото з Муратом, то тепер на її сторінці їх немає. Зараз в її профілі можна знайти лише знімки Лілії та її доньки.

Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

У коментарях під останніми фото підписники цікавляться, чи розйшлися Лілія і Мурат. Але дівчина вважає за краще не коментувати це.

Лілія відповіла тільки на один коментар і подякувала за підтримку.

У Мережі припускають, що Мурат помирився з Ані Лорак після скандального розлучення. Не так давно пара з'явилася на одному зі світських заходів у Москві.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією Фото: Instagram

А днями вони разом були на вечірці вдома у Філіпа Кіркорова. Також в Мережу потрапило ще одне відео з тієї самої вечірки, на якому колишнє подружжя романтично обіймається під пісню "Я люблю тебя до слез".

Ані Лорак з колишнім чоловіком Відео: instagram.com/anilorak_fanakk/

У коментарях навіть помітили, що пара почала носити свої обручки.

Мурат і Ані Лорак поки ніяк не коментують чутки про возз'єднання. При цьому співачка недавно натякнула на те, що вона закохана.

Раніше ми розповідали історію кохання і скандального розлучення Ані Лорак та Мурата.

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