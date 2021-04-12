Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять
Розповідаємо, що про це відомо
Ще недавно ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу і його дівчина Лілія публікували фото з спільного відпочинку, а тепер в Мережі заговорили про розставання пари. Більш того, ходять чутки, що Ані Лорак і Мурат знову разом. Розповідаємо, чому всі так думають.
Якщо раніше Лілія в Instagram ділилася спільними фото з Муратом, то тепер на її сторінці їх немає. Зараз в її профілі можна знайти лише знімки Лілії та її доньки.
У коментарях під останніми фото підписники цікавляться, чи розйшлися Лілія і Мурат. Але дівчина вважає за краще не коментувати це.
Лілія відповіла тільки на один коментар і подякувала за підтримку.
У Мережі припускають, що Мурат помирився з Ані Лорак після скандального розлучення. Не так давно пара з'явилася на одному зі світських заходів у Москві.
А днями вони разом були на вечірці вдома у Філіпа Кіркорова. Також в Мережу потрапило ще одне відео з тієї самої вечірки, на якому колишнє подружжя романтично обіймається під пісню "Я люблю тебя до слез".
У коментарях навіть помітили, що пара почала носити свої обручки.
Мурат і Ані Лорак поки ніяк не коментують чутки про возз'єднання. При цьому співачка недавно натякнула на те, що вона закохана.
Раніше ми розповідали історію кохання і скандального розлучення Ані Лорак та Мурата.
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