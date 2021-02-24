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Колишній чоловік Ані Лорак вирушив на відпочинок з новою дівчиною: фото

Сьогодні, 11:35

Кохана Мурата опублікувала фото в соцмережах

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який нещодавно зустрівся з донькою Софією в Москві, вирушив на відпочинок зі своєю дівчиною Лілією.

Фото з відпочинку пари обраниця Мурата опублікувала в Instagram. Пара проводить час в Буковелі. На знімках Мурат і Лілія позують в кадрі на тлі гір.

Мурат Налчаджиоглу зі своєю дівчиною Лілією
Мурат Налчаджиоглу зі своєю дівчиною Лілією
Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу зі своєю дівчиною Лілією
Мурат Налчаджиоглу зі своєю дівчиною Лілією
Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Нагадаємо, що протягом десяти років Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них народилася дочка Софія. Співачка розлучилася з бізнесменом через його зради. Зараз Мурат зустрічається з Лілією. Пара вже виходила разом у світ. Багато шанувальників зазначають, що Лілія схожа на Ані Лорак. Про дівчину Мурата відомо, що вона працює візажисткою і у неї є дочка.

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак показала нового члена сім'ї.

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