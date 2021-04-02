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Ані Лорак вперше за довгий час опублікувала пісню українською мовою

Сьогодні, 09:00

Співачка опублікувала номер зі свого шоу "Кароліна"

Ані Лорак, яка похвалилася новою російською нагородою, у себе на сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому разом з Сергієм Лазарєвим співає пісню українською мовою.

На честь дня народження російського співака, який він відзначав 1 квітня, артистка вирішила згадати їхній спільний номер з її шоу "Кароліна". Тоді 2015 року вони виконали пісню "Без бою" з репертуару гурту "Океан Ельзи".

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"Наш спільний номер з шоу Кароліна показує всю палітру почуттів", – підписала вона відео.

(@Anilorak)

Підписники оцінили цей номер і як Сергій Лазарєв співає українською.

"Найкращий шедевр, який я чула", "Мені так подобається, як Сергій Лазарєв виконав цю пісню українською мовою", "Я спочатку не повірила, думала, що помилка, але ні, все-таки це українська пісня прозвучала", – написали в Мережі.

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак відвідала українську радіостанцію.

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