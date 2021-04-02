Ані Лорак вперше за довгий час опублікувала пісню українською мовою
Співачка опублікувала номер зі свого шоу "Кароліна"
Ані Лорак, яка похвалилася новою російською нагородою, у себе на сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому разом з Сергієм Лазарєвим співає пісню українською мовою.
На честь дня народження російського співака, який він відзначав 1 квітня, артистка вирішила згадати їхній спільний номер з її шоу "Кароліна". Тоді 2015 року вони виконали пісню "Без бою" з репертуару гурту "Океан Ельзи".
Ані Лорак знає, як порадувати шанувальників. Робити близьким приємні сюрпризи це так чудово! Квітень багатий на свята, а на які – пропонуємо дізнатися в нашому календарі подарунків. Ну і водночас можна вибрати відповідний презент.
"Наш спільний номер з шоу Кароліна показує всю палітру почуттів", – підписала вона відео.
Підписники оцінили цей номер і як Сергій Лазарєв співає українською.
"Найкращий шедевр, який я чула", "Мені так подобається, як Сергій Лазарєв виконав цю пісню українською мовою", "Я спочатку не повірила, думала, що помилка, але ні, все-таки це українська пісня прозвучала", – написали в Мережі.
Раніше ми розповідали, що Ані Лорак відвідала українську радіостанцію.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше