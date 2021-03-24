Ані Лорак приїхала до України і побувала в гостях на радіо у Слави Дьоміна

Співачка опублікувала фото

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше з'явилася на публіці з колишнім чоловіком в Москві, приїхала до Києва. У себе в Instagram артистка опублікувала фото, де вона знаходиться на одній з українських радіостанцій.

Співачка поділилася кадрами з студії радіо Люкс FM. На одному фото вона сидить біля мікрофона.

На іншому знімку Ані Лорак позує в обнімку з радіоведучим Славою Дьоміним.

Варто зазначити, що в цьому році співачка приїжджає до України вже не перший раз. Під час минулого візиту вона встигла зустрітися з найкращою подругою і показала рідкісне фото з мамою.

Можливо, Ані Лорак відвідає ще якесь шоу в Україні або радіостанцію, а поки пропонуємо подивитися новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу " Дід Панч і молодь ". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

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