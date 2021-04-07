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Ексчоловік Ані Лорак вперше про скандальне розлучення: Перезавантаження почалося

Сьогодні, 13:48

Бізнесмен кілька років не коментував свої стосунки зі співачкою

Поки Ані Лорак вперше прокоментувала нові стосунки ,її колишній чоловік бізнесмен Мурат Налчаджиоглу через кілька років вирішив висловитися про скандальне розлучення зі співачкою.

В інтерв'ю телеканалу KYIV.LIVE колишній коханий артистки розповів, що не буде виправдовуватися за минуле.

"Дуже багато пліток було, багато різних розмов: він такий, він сякий. Я не буду виправдовуватися. Було сумно, звичайно, 15 років живеш з людиною, а після певної ситуації, залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї", – сказав Мурат.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу
Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу
Фото: instagram.com/anilorak

За словами бізнесмена, зараз багато що змінилося.

"З'явилося розуміння життя і того, що мені вже багато років. Було достатньо часу, щоб подумати, побачити світ, тепер клуби забирають з мене багато енергії. Відчуваю, ніби Бог дав певний поштовх. Перезавантаження почалася", – поділився колишній чоловік Ані Лорак.

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією
Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією
Фото: Instagram

Мурат зазначив, що їм зі співачкою вдалося налагодити стосунки тільки через час. Спочатку Ані Лорак переїхала з дочкою до Москви, і бізнесмен не міг спілкуватися з Софією. Тільки через деякий час співачка дозволила батькові спілкуватися з донькою. Він розповів, що зараз артистка привозить доньку до Києва, також він намагається часто їздити до Софії. Він зазначив, що з донькою зідзвонюється по кілька разів на день.

Нагадаємо, співачка розлучилася з бізнесменом через його зради в 2019 році.

Раніше ми розповідали, як колишній чоловік Ані Лорак проводить час з новою дівчиною.

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