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Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото

Сьогодні, 14:19

Вони відвідали захід в Москві

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно показала свою особисту історію в новому кліпі , вперше після розлучення вийшла в світ з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу і донькою Софією. Сімейне фото з'явилися в Instagram на одній з фан-сторінок.

Напевно, Мурат вже знає, як привітає Ані Лорак і дочку Софію з 8 Березня. А якщо ви ще не визначилися, чим здивувати близьких – у нас є п'ять небанальних ідей подарунків до Міжнародного жіночого дня.

Ані Лорак, Софія і Мурат відвідали презентацію пісні Філіпа Кіркорова, яку він зробив для співачки Наталії Гордієнко, щоб вона з нею представила Молдову на "Євробаченні-2021".

Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією
Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом і донькою Софією
Фото: Instagram

Також в Мережі з'явилося відео, як Ані Лорак з колишнім чоловіком йде під ручку.

Ані Лорак з колишнім чоловіком і донькою
Відео: instagram.com/anilorak_fanakk/

Нагадаємо, що протягом десяти років Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У них народилася дочка Софія. Співачка розлучилася з бізнесменом через його зради в 2019 році. Зараз про своє особисте життя Ані Лорак воліє не говорити.

раніше Ані Лорак представила фільм про себе.

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Джерело: instagram.com/anilorak_fanakk/
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