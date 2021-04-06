Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Співачка прокоментувала чутки про своє особисте життя

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно опублікувала пісню українською мовою , вирішила привідкрити завісу свого особистого життя.

Після розлучення з бізнесменом Муратом Налчаджиоглу артистка вважає за краще мовчати про справи сердечні. Але цього разу вона вирішила зробити виняток і прокоментувала чутки, які ходять про її особисте житті виданню "Собеседник".

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

В Мережі вже не в перший раз на пальці помічають колечко , кке нагадує обручку. Ані Лорак спростувала чутки про швидке заміжжя. Але зізналася, що її серце невільне.

"Це просто прикраса. Але я закохана, і метелики в животі у мене теж присутні ", – прокоментувала своє особисте життя співачка.

Незважаючи на те, що сама артистка спростовує чутки про весілля, в зірковій тусовці подейкують, що співачка не просто налагодила особисте життя, а вже прийняла пропозицію руки і серця від таємничого коханого.

Раніше Ані Лорак з'явилася на публіці з колишнім чоловіком.

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