Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка. Танцювали і сміялися (відео)

Пара прийшла на святкування дня народження дочки Філіпа Кіркорова

Оце несподіваний поворот подій! Ані Лорак і її колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, який раніше прокоментував їхнє скандальне розлучення, помітили разом – ексзакохані мило спілкувалися і танцювали разом.

Пара разом зі своєю дочкою Софією прийшла на свято до Філіпа Кіркорова, який влаштував урочистості з нагоди дня народження своєї доньки Алли-Вікторії.

За святковим столом Ані Лорак і її ексчоловік сиділи разом, спілкувалися і мило посміхалися один одному. Кадри з'явилися в Instagram співачки Анни Нетребко.

Ані Лорак у компанії екс-чоловіка Відео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Пізніше гості вийшли на танцпол. На відео можна помітити, як Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу танцюють і навіть обіймаються. Хм, невже помирилися?

Ані Лорак танцює з ексчоловіком Відео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Нагадаємо, Ані Лорак розлучилася з Муратом в 2019 році, імовірно через те, що він її зраджував. Розлучення артистки з чоловіком стало скандальним, його довго обговорювали в Мережі.

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