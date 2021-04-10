Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка. Танцювали і сміялися (відео)
Пара прийшла на святкування дня народження дочки Філіпа Кіркорова
Оце несподіваний поворот подій! Ані Лорак і її колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, який раніше прокоментував їхнє скандальне розлучення, помітили разом – ексзакохані мило спілкувалися і танцювали разом.
Пара разом зі своєю дочкою Софією прийшла на свято до Філіпа Кіркорова, який влаштував урочистості з нагоди дня народження своєї доньки Алли-Вікторії.
За святковим столом Ані Лорак і її ексчоловік сиділи разом, спілкувалися і мило посміхалися один одному. Кадри з'явилися в Instagram співачки Анни Нетребко.
Пізніше гості вийшли на танцпол. На відео можна помітити, як Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу танцюють і навіть обіймаються. Хм, невже помирилися?
Нагадаємо, Ані Лорак розлучилася з Муратом в 2019 році, імовірно через те, що він її зраджував. Розлучення артистки з чоловіком стало скандальним, його довго обговорювали в Мережі.
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