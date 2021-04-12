Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Рассказываем, что об этом известно

Еще недавно экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу и его девушка Лилия публиковали фото с совместного отдыха, а теперь в Сети заговорили о расставании пары. Более того, ходят слухи, что Ани Лорак и Мурат снова вместе. Рассказываем, почему все так думают.

Если раньше Лилия в Instagram делилась совместными фото с Муратом, то теперь на ее страничке их нет. Сейчас в ее профиле можно найти лишь снимки Лилии и ее дочки.

Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В комментариях под последними фото подписчики интересуются, расстались ли Лилия и Мурат. Но девушка предпочитает не комментировать это.

Лилия ответила только на один комментарий и поблагодарила за поддержку.

В Сети предполагают, что Мурат помирился с Ани Лорак после скандального развода. Не так давно пара появилась на одном из светских мероприятий в Москве.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией Фото: Instagram

А на днях они вместе были на вечеринке дома у Филиппа Киркорова. Также в Сеть попало еще одно видео с той самой вечеринки, на котором бывшие супруги романтично обнимаются под песню "Я люблю тебя до слез".

Ани Лорак с экс-супругом Видео: instagram.com/anilorak_fanakk/

В комментариях даже заметили, что пара начала носить свои обручальные кольца.

Мурат и Ани Лорак пока никак не комментируют слухи о воссоединении. При этом певица недавно намекнула на то, что она влюблена.

Ранее мы рассказывали историю любви и скандального развода Ани Лорак и Мурата.

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