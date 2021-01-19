5 відомих акторів, кар'єра яких постраждала через великі скандали
Дізнайтеся, чому популярні актори втратили ролі і навіть свою кар'єру в кіно
Зірки кінематографа вміють не тільки професійно грати свої ролі, але й влипати у великі скандали. Як, наприклад, Армі Гаммер, інтимне листування якого спливло в Мережі, і тепер він навіть відмовився від ролі в майбутньому фільмі.
Сьогодні.Lifestyle зібрали історії п'ятьох акторів, на чию успішну кар'єру вплинули великі скандали.
Зірка знаменитої французької серії фільмів "Таксі" Самі Насері відомий всім не тільки своєю яскравою роллю у відомому комедійному бойовику, але й дуже гучними скандалами. Їх було чимало!
Проблеми із законом у актора почалися ще в юності, коли він кинув школу через складне матеріальне
становище в сім'ї. В молодості Самі був хуліганом і часто перебував на межі порушення закону. Але починаючи з 2000-х, скандали за участю актора почали "гриміти" один за іншим. У 2003 році його затримали за жорстоке побиття водія автомобіля, з яким Насері посварився прямо на дорозі. Самі засудили до восьми місяців в'язниці умовно і позбавили водійських прав. Він також повинен був виплатити штраф у розмірі 6000 євро.
Через два роки актор побив стиліста на світському заході в ресторані і на два місяці відправився за грати. У 2007 році за замах на охоронця нічного клубу Насері було засуджено до дев'яти місяців тюремного ув'язнення, шість з яких призначені як умовні. Йому також було призначено трирічний випробувальний строк з обов'язковим проходженням курсу лікування.
У 2008 році Самі з необережності збив співробітницю паризької поліції, будучи позбавленим водійських прав. Суд засудив Насері до шести місяців суворого режиму і 7500 євро штрафу, а також зобов'язав його пройти курс лікування від алкоголізму. У січні 2009 року актор потрапив під варту за нанесення ножових поранень. У травні 2011 року він потрапив до в'язниці на 16 місяців, проваливши випробувальний строк.
У липні 2011-го був доставлений у тюремну лікарню і поміщений в психіатричне відділення після спроби перерізати собі горло. Пізніше повідомили, що актор не намагався вчинити суїцид, а його госпіталізували через ускладнення після операції на нирках.
У 2013 році Самі був заарештований за бійку з наркоторговцями. Рік по тому побився зі своєю співмешканкою. У тому ж році був затриманий за те, що погрожував жінці ножем. Актора також звинувачували в домашньому насильстві.
У травні 2016 року Насері затримала поліція в Каннах з українським водійським посвідченням. Відзначимо, що Самі якось зізнався, що "знищив свою кар'єру і зіпсував собі життя", про що шкодує.
Що з Самі Насері зараз?
Схоже, що на даному етапі 59-річний актор залишив всі судові розбірки і скандали позаду. І хоча колишню популярність і репутацію вже не повернути, Самі намагається знову влитися в сферу кіно. Він активно веде соцмережі, став з'являтися на ТБ. У 2017 році знявся у фільмі "Краб", режисером і автором якого є його брат Бібі Насері. У 2018-му Самі Насері знявся в кліпі російської співачки Валерії.
Знаменитий актор Мел Гібсон, якому нещодавно виповнилося 65 років, – ще той хуліган і скандаліст. У молодості він нерідко бешкетував, мав безладні статеві зв'язки і пиячив. Актора кілька разів позбавляли водійських прав за водіння в нетверезому стані.
Уперше Мел позбувся посвідчення водія і його зобов'язали виплатити 400 доларів штрафу в 1984 році за те, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. За словами актора, пристрасть до алкоголю мало не довела його до самогубства. У 1992 році він різко висловився про представників ЛГБТ-спільноти, за що відмовився вибачатися, і його звинуватили в гомофобії.
У липні 2006 року актора знову заарештували за водіння в нетверезому стані. При затриманні Мел негативно висловився про євреїв, за що його звинуватили в антисемітизмі.
На адресу актора прозвучало чимало звинувачень не тільки з боку громадськості, а й з боку його колег. Після гучного скандалу Гібсон протягом чотирьох років перестав зніматися в кіно. У 2016 році на екрани вийшов фільм, за який дійсно не соромно – військова драма "З міркувань совісті". Кінокартина була шість разів номінована на "Оскар".
Що з Мелом Гібсоном зараз?
У світ кінематографа він повернувся у 2010 році, зігравши у фільмі "Відплата". У 2021-му на екрани має вийти фільм за участю Гібсона "Уолдо".
Дворазовий володар премії "Оскар" Кевін Спейсі розпрощався зі своєю кар'єрою актора у 2018 році через звинувачення в сексуальних домаганнях. Три роки тому в США став популярним рух проти сексуального насильства над жінками (і не тільки) #MeToo. Через це, до речі, загримів за ґрати продюсер Харві Вайнштейн. Десятки актрис звинуватили Харві в насильстві і домаганнях.
Але з Кевіном ситуація трохи інша. Його в численних домаганнях звинуватили не жінки, а чоловіки. У 2017 році молодий Ентоні Репп зізнався, що Кевін Спейсі намагався схилити його до сексу в 1986 році. На той момент Ентоні було всього 14 років.
Після цієї заяви в Голлівуді розгорівся скандал, через що Кевіну довелося зробити камінг-аут, зізнавшись у своїй гомосексуальності. Перед Репп він вибачився, хоча і заявив, що не пам'ятає той інцидент. Кевін також уточнив, що "швидше за все, був п'яний" в той момент.
Згодом відразу 15 людей звинуватили Спейсі в подібних випадках домагань, серед них – журналістка, яка заявила, що Спейсі домагався її сина, бармен Кріс Ніксон, актор Енді Хольтзман, актор Роберто Кавазос, режисер Тоні Монтана і ще вісім людей, які працювали зі Спейсі на зйомках серіалу "Картковий будиночок".
У 2017 році актора повинні були номінувати на престижну премію "Еммі", але Міжнародна академія телевізійних наук і мистецтв оголосила, що актор не отримає нагороду. Кевіна Спейсі зі скандалом звільнили з серіалу "Картковий будиночок", сцени з його участю вирізали. У 2019 одна з судових справ проти актора була закрита.
Що з Кевіном Спейсі зараз?
Акторові не вдалося повернутися в сферу кіно. У 2020 році на Кевіна Спейсі подали в суд через домагання і зґвалтування підлітків. В якості одного з позивачів виступив Ентоні Репп.
Ім'я Джонні Деппа протягом останніх кількох років постійно з'являється в ЗМІ. І добре, якщо б так було завдяки вдалим кінопрем'єрам. Ні, безумовно, завдяки ним теж, але найчастіше обговорюють скандальне розлучення Деппа з актрисою Ембер Герд.
Ембер звинувачувала Джонні в домашньому насильстві, а Депп, своєю чергою, також звинуватив Герд в жорстокому поводженні і побоях. Всю історію їх важкого розлучення ми описувати не будемо, а згадаємо останні події, які призвели до того, що Деппа звільнили з третьої частини приквела Гаррі Поттера "Фантастичні тварини 3".
Про звільнення Деппа стало відомо через кілька днів після завершення суду між ним і таблоїдом The Sun. Депп виступав зі справою про наклеп на суді проти видавця британського таблоїду. Раніше в матеріалах цього видання повідомлялося, що Джонні неодноразово бив Ембер Герд, будучи з нею у шлюбі. Актор програв справу, і після цього в Голлівуді почався гучний скандал.
Що з Джонні Деппом зараз?
Джонні Деппа замінили актором Мадсом Міккельсоном у "Фантастичних тваринах", а Netflix і зовсім видалив усі фільми за участю Джонні зі своєї бібліотеки.
Варто зазначити, що після звільнення з "Фантастичних тварин" акторові виплатили гонорар як компенсацію.
Голлівудський красень Армі Гаммер відмовився від ролі в майбутній комедії з Дженніфер Лопес через секс-скандал. Ні, він ні до кого не чіплявся, просто в Мережі спливло інтимне листування актора з коханкою, де він... фактично зізнається в канібалізмі!
У листуванні Армі зізнався, що "хотів би з'їсти" свою партнерку. Також він описував кровожерські сексуальні фантазії, де "хотів би вирізати серце коханки і тримати його в руках" під час статевого акту.
Гаммер також зізнався, що колись вирізав шматочок серця тварини, поки воно було ще живим, і з'їв його.
Раніше в Мережі також обговорювали відносини Гаммера з російською дівчиною, яка нібито вела з актором інтимне листування протягом трьох років. На скріншотах листування дівчини з ніком Dominastya показано, що Армі надсилав їй знімки різних приналежностей зі світу секс-іграшок, просив називати його "татусем" і хотів змусити дівчину підписати з ним договір про нерозголошення, але вона відмовилася.
Після цього кілька дівчат звинуватили Армі Гаммера в жорстокому поводженні під час сексу.
Пізніше в Мережі розкрили таємний Instagram-аккаунт актора, де він ділився подробицями свого життя. В акаунті Гаммер розповів про приймання галлюциногенного препарату, який не був виявлений в тестах на наркотики. Цей тест він повинен здавати щоразу перед зустріччю зі своїми дітьми після розлучення з дружиною.
Після цього Армі Хаммер підтвердив справжність кадрів в таємному акаунті , На яких був показаний тест на наркотики, а також номер в готелі на Кайманових островах, де на ліжку рачки стоїть жінка в нижній білизні.
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