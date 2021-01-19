5 відомих акторів, кар'єра яких постраждала через великі скандали

Дізнайтеся, чому популярні актори втратили ролі і навіть свою кар'єру в кіно

Зірки кінематографа вміють не тільки професійно грати свої ролі, але й влипати у великі скандали. Як, наприклад, Армі Гаммер, інтимне листування якого спливло в Мережі, і тепер він навіть відмовився від ролі в майбутньому фільмі.

Сьогодні.Lifestyle зібрали історії п'ятьох акторів, на чию успішну кар'єру вплинули великі скандали.

Самі Насері

Зірка знаменитої французької серії фільмів "Таксі" Самі Насері відомий всім не тільки своєю яскравою роллю у відомому комедійному бойовику, але й дуже гучними скандалами. Їх було чимало!

Проблеми із законом у актора почалися ще в юності, коли він кинув школу через складне матеріальне

становище в сім'ї. В молодості Самі був хуліганом і часто перебував на межі порушення закону. Але починаючи з 2000-х, скандали за участю актора почали "гриміти" один за іншим. У 2003 році його затримали за жорстоке побиття водія автомобіля, з яким Насері посварився прямо на дорозі. Самі засудили до восьми місяців в'язниці умовно і позбавили водійських прав. Він також повинен був виплатити штраф у розмірі 6000 євро.

Самі Насері Фото: Getty Images

Через два роки актор побив стиліста на світському заході в ресторані і на два місяці відправився за грати. У 2007 році за замах на охоронця нічного клубу Насері було засуджено до дев'яти місяців тюремного ув'язнення, шість з яких призначені як умовні. Йому також було призначено трирічний випробувальний строк з обов'язковим проходженням курсу лікування.

У 2008 році Самі з необережності збив співробітницю паризької поліції, будучи позбавленим водійських прав. Суд засудив Насері до шести місяців суворого режиму і 7500 євро штрафу, а також зобов'язав його пройти курс лікування від алкоголізму. У січні 2009 року актор потрапив під варту за нанесення ножових поранень. У травні 2011 року він потрапив до в'язниці на 16 місяців, проваливши випробувальний строк.

Самі Насері Фото: instagram.com/samynacerioff

У липні 2011-го був доставлений у тюремну лікарню і поміщений в психіатричне відділення після спроби перерізати собі горло. Пізніше повідомили, що актор не намагався вчинити суїцид, а його госпіталізували через ускладнення після операції на нирках.

У 2013 році Самі був заарештований за бійку з наркоторговцями. Рік по тому побився зі своєю співмешканкою. У тому ж році був затриманий за те, що погрожував жінці ножем. Актора також звинувачували в домашньому насильстві.

У травні 2016 року Насері затримала поліція в Каннах з українським водійським посвідченням. Відзначимо, що Самі якось зізнався, що "знищив свою кар'єру і зіпсував собі життя", про що шкодує.

Що з Самі Насері зараз?

Схоже, що на даному етапі 59-річний актор залишив всі судові розбірки і скандали позаду. І хоча колишню популярність і репутацію вже не повернути, Самі намагається знову влитися в сферу кіно. Він активно веде соцмережі, став з'являтися на ТБ. У 2017 році знявся у фільмі "Краб", режисером і автором якого є його брат Бібі Насері. У 2018-му Самі Насері знявся в кліпі російської співачки Валерії.

Бібі та Самі Насері Фото: instagram.com/samynacerioff

Мел Гібсон

Знаменитий актор Мел Гібсон, якому нещодавно виповнилося 65 років, – ще той хуліган і скандаліст. У молодості він нерідко бешкетував, мав безладні статеві зв'язки і пиячив. Актора кілька разів позбавляли водійських прав за водіння в нетверезому стані.

Уперше Мел позбувся посвідчення водія і його зобов'язали виплатити 400 доларів штрафу в 1984 році за те, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. За словами актора, пристрасть до алкоголю мало не довела його до самогубства. У 1992 році він різко висловився про представників ЛГБТ-спільноти, за що відмовився вибачатися, і його звинуватили в гомофобії.

Мел Гібсон Фото: Getty Images

У липні 2006 року актора знову заарештували за водіння в нетверезому стані. При затриманні Мел негативно висловився про євреїв, за що його звинуватили в антисемітизмі.

На адресу актора прозвучало чимало звинувачень не тільки з боку громадськості, а й з боку його колег. Після гучного скандалу Гібсон протягом чотирьох років перестав зніматися в кіно. У 2016 році на екрани вийшов фільм, за який дійсно не соромно – військова драма "З міркувань совісті". Кінокартина була шість разів номінована на "Оскар".

Що з Мелом Гібсоном зараз?

У світ кінематографа він повернувся у 2010 році, зігравши у фільмі "Відплата". У 2021-му на екрани має вийти фільм за участю Гібсона "Уолдо".

Кевін Спейсі

Дворазовий володар премії "Оскар" Кевін Спейсі розпрощався зі своєю кар'єрою актора у 2018 році через звинувачення в сексуальних домаганнях. Три роки тому в США став популярним рух проти сексуального насильства над жінками (і не тільки) #MeToo. Через це, до речі, загримів за ґрати продюсер Харві Вайнштейн. Десятки актрис звинуватили Харві в насильстві і домаганнях.

Кевін Спейсі Фото: Getty Images

Але з Кевіном ситуація трохи інша. Його в численних домаганнях звинуватили не жінки, а чоловіки. У 2017 році молодий Ентоні Репп зізнався, що Кевін Спейсі намагався схилити його до сексу в 1986 році. На той момент Ентоні було всього 14 років.

Після цієї заяви в Голлівуді розгорівся скандал, через що Кевіну довелося зробити камінг-аут, зізнавшись у своїй гомосексуальності. Перед Репп він вибачився, хоча і заявив, що не пам'ятає той інцидент. Кевін також уточнив, що "швидше за все, був п'яний" в той момент.

Згодом відразу 15 людей звинуватили Спейсі в подібних випадках домагань, серед них – журналістка, яка заявила, що Спейсі домагався її сина, бармен Кріс Ніксон, актор Енді Хольтзман, актор Роберто Кавазос, режисер Тоні Монтана і ще вісім людей, які працювали зі Спейсі на зйомках серіалу "Картковий будиночок".

З Кевіна Спейсі зняті звинувачення в сексуальних домаганнях Фото: Getty Images

У 2017 році актора повинні були номінувати на престижну премію "Еммі", але Міжнародна академія телевізійних наук і мистецтв оголосила, що актор не отримає нагороду. Кевіна Спейсі зі скандалом звільнили з серіалу "Картковий будиночок", сцени з його участю вирізали. У 2019 одна з судових справ проти актора була закрита.

Що з Кевіном Спейсі зараз?

Акторові не вдалося повернутися в сферу кіно. У 2020 році на Кевіна Спейсі подали в суд через домагання і зґвалтування підлітків. В якості одного з позивачів виступив Ентоні Репп.

Джонні Депп

Ім'я Джонні Деппа протягом останніх кількох років постійно з'являється в ЗМІ. І добре, якщо б так було завдяки вдалим кінопрем'єрам. Ні, безумовно, завдяки ним теж, але найчастіше обговорюють скандальне розлучення Деппа з актрисою Ембер Герд.

Ембер звинувачувала Джонні в домашньому насильстві, а Депп, своєю чергою, також звинуватив Герд в жорстокому поводженні і побоях. Всю історію їх важкого розлучення ми описувати не будемо, а згадаємо останні події, які призвели до того, що Деппа звільнили з третьої частини приквела Гаррі Поттера "Фантастичні тварини 3".

Джонні Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Про звільнення Деппа стало відомо через кілька днів після завершення суду між ним і таблоїдом The Sun. Депп виступав зі справою про наклеп на суді проти видавця британського таблоїду. Раніше в матеріалах цього видання повідомлялося, що Джонні неодноразово бив Ембер Герд, будучи з нею у шлюбі. Актор програв справу, і після цього в Голлівуді почався гучний скандал.

Що з Джонні Деппом зараз?

Джонні Деппа замінили актором Мадсом Міккельсоном у "Фантастичних тваринах", а Netflix і зовсім видалив усі фільми за участю Джонні зі своєї бібліотеки.

Варто зазначити, що після звільнення з "Фантастичних тварин" акторові виплатили гонорар як компенсацію.

Армі Гаммер

Голлівудський красень Армі Гаммер відмовився від ролі в майбутній комедії з Дженніфер Лопес через секс-скандал. Ні, він ні до кого не чіплявся, просто в Мережі спливло інтимне листування актора з коханкою, де він... фактично зізнається в канібалізмі!

У листуванні Армі зізнався, що "хотів би з'їсти" свою партнерку. Також він описував кровожерські сексуальні фантазії, де "хотів би вирізати серце коханки і тримати його в руках" під час статевого акту.

Гаммер також зізнався, що колись вирізав шматочок серця тварини, поки воно було ще живим, і з'їв його.

Армі Гаммер Фото: Getty Images

Раніше в Мережі також обговорювали відносини Гаммера з російською дівчиною, яка нібито вела з актором інтимне листування протягом трьох років. На скріншотах листування дівчини з ніком Dominastya показано, що Армі надсилав їй знімки різних приналежностей зі світу секс-іграшок, просив називати його "татусем" і хотів змусити дівчину підписати з ним договір про нерозголошення, але вона відмовилася.

Після цього кілька дівчат звинуватили Армі Гаммера в жорстокому поводженні під час сексу.

Пізніше в Мережі розкрили таємний Instagram-аккаунт актора, де він ділився подробицями свого життя. В акаунті Гаммер розповів про приймання галлюциногенного препарату, який не був виявлений в тестах на наркотики. Цей тест він повинен здавати щоразу перед зустріччю зі своїми дітьми після розлучення з дружиною.

Після цього Армі Хаммер підтвердив справжність кадрів в таємному акаунті , На яких був показаний тест на наркотики, а також номер в готелі на Кайманових островах, де на ліжку рачки стоїть жінка в нижній білизні.

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