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Хотів зламати ребра і відрізати пальці: нові моторошні подробиці секс-скандалу з Армі Хаммером

Сьогодні, 11:38

Жертви Армі Хаммера підтвердили садистські нахили актора

Днями ми повідомили, що в Мережі з'явилася таємне інтимне листування актора Армі Хаммера, в якому він фактично зізнався в канібалізмі. З'явилися нові моторошні подробиці цього скандалу.

Після того, як невідома дівчина "злила" в Мережу листування з Хаммером, колишня кохана актора, письменниця Джесіка Чінчін Енрікес заявила, що актора слід відправити на лікування, тому що він психічно хворий. Інша колишня Хаммера, модель Пейдж Лоренц, також натякнула, що і вона стала жертвою Армі. Дівчина в соцмережах опублікувала пост, попросивши контакти психолога.

Скріншот: Тільки нікому, Twitter

"Актор збуджувався від думок, як розрізає дівчат на шматочки, голить їх налисо, відрубує пальці на ногах, а потім зберігає у себе частинки своїх рабинь. Він мріяв зламати жертві ребра, довести її до несамовитого стану, а потім зшити все назад, щоб не втратити цінну рабиню. Хотів, щоб дівчата різали вени, а він пив цю кров і використовував її в сексуальних іграх. Хаммер згадував, як ледве зупинився, щоб не розірвати коханку на шматочки. Дівчата вибиралися з побачень в сльозах і з синцями по всьому тілу", – пише Telegram-канал "Только никому" з посиланням на повідомлення жертв Хаммера.

Зі своїми коханками Армі листувався в Instagram. У Мережу потрапили численні скріншоти листувань, які зараз актор зі своєю командою намагається видалити з усіх джерел.

Скріншот: Тільки нікому

Зазначимо, що все це відбувалося, поки актор ще був одружений зі своєю дружиною Елізабет Чемберс. У шлюбі вони прожили 10 років. Пара розлучилася минулого року.

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