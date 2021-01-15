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7 садистських постів в Instagram "канібала" Армі Хаммера: як оскандалився актор

Сьогодні, 17:26

Ми зібрали найдивніші і моторошні публікації Армі Хаммера

Скандал навколо голлівудського актора Армі Хаммера не вщухає. Нещодавно в Мережі з'явилася його таємне інтимне листування з коханкою, де актор поділився своїми кровожерливими БДСМ-фантазіями.

Трохи пізніше колишня дівчина Хаммера підтвердила, що у актора дійсно є такі нахили, назвавши Армі "психічно хворою людиною".

Армі Хаммер
Армі Хаммер
Фото: instagram.com/armiehammer

Все більше і більше колишніх коханок актора згадують як він їх душив, калічив і ділився своїми шкуродерськими фантазіями.

Сьогодні.Lifestyle зайшли в Instagram Армі Хаммера, де на перший погляд немає нічого особливого, але якщо копнути глибше – можна побачити чимало натяків на дивні пристрасті Армі.

Отже, пропонуємо поглянути на сім дивних або садистських постів Армі.

Ноги в роті у сина

Так-так, ви не помилилися. Ноги. В роті. У сина. Начебто "веселе відео", яке, до речі, колись опублікувала колишня дружина Армі і мати його двох дітей Елізабет Чемберс, але ні. Багато фанатів вирішили, що це виглядає дуже дивно, побачивши в ролику натяк на БДСМ-пристрасті Армі.

Свиняча голова

Раніше Армі нерідко постил в Instagram фото різних ножів і іншого приладдя для оброблення м'яса. Але в 2015 році його сторінку буквально заполонила...свиняча голова.

"Перестань витріщатися на мене...", – підписав знімок актор.

Фото: instagram.com/armiehammer

Дошка для нарізання

І знову м'ясо, ніж і все інше. На тлі зізнань Армі в канібалізмі тепер це все виглядає страхітливо. Цей знімок Хаммер запостив в 2016 році.

Не менш дивною виявився підпис до фото: "Мені треба подрімати".

"Це людське м'ясо?" – цікавляться в коментарях користувачі Мережі.

Фото: instagram.com/armiehammer

Святковий масаж

У тому ж році Армі опублікував фото своєї спини в синцях.

"Масаж на день народження", – підписав знімок Хаммер.

Фото: instagram.com/armiehammer

І знову синці

"Якщо комусь цікаво, як виглядає синяк при розтягуванні грудного м'яза...ось так це виглядає", – написав Армі, не пояснивши, як він отримав травму.

Після БДСМ-листувань шанувальники дивляться на ці фото точно по-іншому.

Фото: instagram.com/armiehammer

Біль – це краса

"Біль – це краса" – так актор підписав відео, на якому йому роблять депіляцію. Виглядає цілком безневинно, але болісно. Шанувальники і тут побачили підступ і пояснення того, що Армі любить жорстке поводження і біль.

@armiehammer

Дивний малюнок

У 2018 році на сторінці Армі з'явилося фото з нібито малюнком його дочки. Багатьом підписникам (та й самому Армі) малюнок нагадав пеніс, тому він вирішив поділитися таким "забавним" кадром в соцмережі.

"Харпер прокинулася сьогодні о 5 ранку і сказала, що хоче намалювати Ейфелеву вежу", – підписав знімок актор.

Багато шанувальників почали сумніватися, що картинку намалювала тоді ще чотирирічна дочка Армі.

Фото: instagram.com/armiehammer

Хто такий Армі Хаммер

Армі Хаммер народився в 1986 році в Лос-Анджелесі в дуже заможній родині. Батько Армі – великий підприємець Майкл Арманд Хаммер. Його прабабусею по батьковій лінії була російська актриса німецького походження і співачка Ольга Вадіна, в дівоцтві Фон Рут, дочка генерала царської армії Вадима Рута. Його прадід – відомий мільйонер єврейського походження Арманд Хаммер, батько якого був родом з Одеси.

Армі Хаммер
Армі Хаммер
Фото: Getty Images

Дитинство Армі Хаммер провів в Лос-Анджелесі і на Кайманових островах. Професійна акторська кар'єра Хаммера почалася з епізодичних ролей у телесеріалах "Вероніка Марс", "Пліткарка", "Жнець" і "Відчайдушні домогосподарки".

Знакові ролі Хаммера – у фільмі Девіда Фінчера "Соціальна мережа", присвяченому створенню Facebook, в кінострічці "Білосніжка: Помста гномів", а також – "Агенти А.Н.К.Л." і "Назви мене своїм ім'ям".

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У 2010 році Армі Хаммер одружився на актрисі і журналістці Елізабет Чамберс, в шлюбі народилося двоє дітей. Влітку минулого року пара оголосила про розлучення.

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