Армі Хаммер вибачився перед Міс Кайманові острови, яку випадково залучив до секс-скандалу

Розпусні кадри, зняті актором, не мають нічого спільного з переможницею конкурсу краси

Скандально-відомий голлівудський актор Армі Хаммер вибачився, але зовсім не за переписку, в якій його нібито викрили в канібалізмі.

У виданні Cayman Compass актор вирішив прояснити одну зі своїх публікацій в секретному акаунті в Instagram, який просочився в пресу під час скандалу. У заяві Армі Хаммер підтвердив справжність кадрів, на яких був показаний тест на наркотики, а також номер в готелі на Кайманових островах, де на ліжку рачки стоїть жінка в білизні. На відео вона згадувалася як "Міс Каймани", наче вона переможниця однойменного конкурсу краси. Але тепер же актор роз'яснив характер свого поста та вибачився, що назвав так жінку.

Армі Гаммер Фото: Getty Images

"Я хотів би уточнити, що жінка на моєму відео, яке було вкрадено з мого особистого Instagram, не є Міс Каймани. Я щиро прошу вибачення за будь-яку плутанину, яку могла викликати моя дурна спроба пожартувати. Мої глибокі співчуття Міс Каймани, з якою я не знайомий особисто, і всій організації, оскільки у мене не було намірів називати жінку Міс Каймани", – сказав Армі Хаммер.

До цього голова конкурсу краси "Міс Кайманові острови Всесвіт" теж виступив із заявою, що дане відео не має нічого спільного з переможницею конкурсу.

А справжня "Міс Кайманові острови Всесвіт-2020" виглядає так:

Раніше колишня Армі Хаммера приголомшила зізнанням, що актор хотів з нею зробити.

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