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Армі Хаммер вибачився перед Міс Кайманові острови, яку випадково залучив до секс-скандалу

Сьогодні, 13:00

Розпусні кадри, зняті актором, не мають нічого спільного з переможницею конкурсу краси

Скандально-відомий голлівудський актор Армі Хаммер вибачився, але зовсім не за переписку, в якій його нібито викрили в канібалізмі.

У виданні Cayman Compass актор вирішив прояснити одну зі своїх публікацій в секретному акаунті в Instagram, який просочився в пресу під час скандалу. У заяві Армі Хаммер підтвердив справжність кадрів, на яких був показаний тест на наркотики, а також номер в готелі на Кайманових островах, де на ліжку рачки стоїть жінка в білизні. На відео вона згадувалася як "Міс Каймани", наче вона переможниця однойменного конкурсу краси. Але тепер же актор роз'яснив характер свого поста та вибачився, що назвав так жінку.

Армі Гаммер
Армі Гаммер
Фото: Getty Images

"Я хотів би уточнити, що жінка на моєму відео, яке було вкрадено з мого особистого Instagram, не є Міс Каймани. Я щиро прошу вибачення за будь-яку плутанину, яку могла викликати моя дурна спроба пожартувати. Мої глибокі співчуття Міс Каймани, з якою я не знайомий особисто, і всій організації, оскільки у мене не було намірів називати жінку Міс Каймани", – сказав Армі Хаммер.

До цього голова конкурсу краси "Міс Кайманові острови Всесвіт" теж виступив із заявою, що дане відео не має нічого спільного з переможницею конкурсу.

А справжня "Міс Кайманові острови Всесвіт-2020" виглядає так:

A post shared by Mariah Tibbetts (@ mariah.tibbetts)

Раніше колишня Армі Хаммера приголомшила зізнанням, що актор хотів з нею зробити.

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