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Армі Гаммер через БДСМ-скандал не зніматиметься в комедії з Дженніфер Лопес

Сьогодні, 11:42

Актор вирішив не зніматися в новій кінострічці

Актор Армі Гаммер, який мав зіграти в новій комедії з Дженніфер Лопес, через скандал відмовився від своєї ролі, повідомляє Variety.

Днями в Мережі спливла серія фрагментів інтимного листування Армі з коханками. У них актор фактично зізнається в канібалізмі, а також яскраво описує свої садистські фантазії під час сексу з дівчатами.

"Я не коментую цю відверту нісенітницю, але в світлі злісних і помилкових онлайн-атак на мене в Мережі я не можу із чистою совістю залишити своїх дітей на чотири місяці заради зйомок фільму в Домініканській Республіці. Lionsgate (корпорація, яка знімає фільм. – Ред.) підтримує мене в цьому, і я їм за це вдячний", – йдеться в офіційній заяві Гаммера.

Армі Хаммер
Армі Хаммер
Фото: instagram.com/armiehammer

Нагадаємо, у Мережі з'явилося таємне листування Армі з нібито його коханкою. Там він описує свої БДСМ-фантазії і навіть зізнається в схильності до канібалізму. В інших епізодах листування Гаммер мріє "зламати ребра" і "розрізати коханку на шматочки".

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