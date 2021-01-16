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У Мережі знайшли фото з секретного аккаунта Армі Хаммера в Instagram

Сьогодні, 18:49

На знімках оголена жінка, тест на наркотики і сам актор

Схоже, для Армі Хаммера 2021-й буде ще тим випробуванням. Нещодавно зірка "Агентів А.Н.К.Л" і "Назви мене своїм ім'ям" запідозрили в канібалізмі.

На цей раз видання The Daily Mail оприлюднило фото з таємного Instagram-аккаунта Армі, де той публікував вельми несподівані фото.

Повідомляється, що в закритому акаунті під ніком el_destructo_86, актор постив знімок жінки в нижній білизні, яка стоїть на четвереньках на ліжку.

Скріншот: The Daily Mail

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Хаммер також писав про прийом галлюциногенного препарату, який не був виявлений в тестах на наркотики. Його він теж показав в блозі 16 грудня 2020 року.

Скріншот: The Daily Mail
Скріншот: The Daily Mail

До того ж, у цьому пості Армі Хаммер зізнався, що повинен пройти тест на наркотики, перш ніж побачить двох своїх маленьких дітей, яких він ділить зі своєю колишньою дружиною Елізабет Чемберс, зазначає інсайдер.

Зараз в закритому акаунті, який може належати Армі Хаммеру, 39 постів, на нього підписані 14 користувачів.

Нагадаємо, що влітку 2020 го стало відомо, що Армі Хаммер і Елізабет Чемберс розлучаються.

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