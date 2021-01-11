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Армі Хаммер зізнався в канібалізмі в жахаючому інтимному листуванні: фото

Сьогодні, 13:50

Актор поділився своїми сексуальними фантазіями

Знаменитий голлівудський актор Армі Хаммер, якого після розлучення з дружиною помітили в обіймах дочки Брюса Вілліса, потрапив у великий скандал.

У Мережі спливло інтимне листування, в якому Армі нібито зізнався в пристрасті до канібалізму. На скріншотах, які багато хто з шанувальників Хаммера вважає фейком, відображений чат Армі з невідомою дівчиною.

У листуванні Армі каже, що йому подобається, коли його називають "татком", а також зізнається, що мріє "випити кров" своєї співрозмовниці і навіть "з'їсти її". Хаммер також ділиться своїми сексуальними БДСМ-фантазіями.

"Це так жорстко. Думати, що тримаю твоє серце і контролюю його биття", – написав Армі, зізнавшись, що колись вирізав шматочок серця тварини, поки вона була ще живою, і з'їв його.

Скріншот: соцмережі

Зазначимо, що це не перший випадок, коли актора звинувачують в нетипових і навіть трохи лячних сексуальних смаках. Нещодавно в Мережі стали активно обговорювати стосунки Хаммера з російською дівчиною, яка нібито вела з актором інтимне листування протягом трьох років.

На скріншотах листування дівчина з ніком Dominastya показала, що Армі надсилав їй знімки різних приналежностей зі світу секс-іграшок, просив називати його "татком" і хотів змусити дівчину підписати з ним договір про нерозголошення, але вона відмовилася.

Нагадаємо, що з колишньою дружиною Елізабет Чемберс Армі прожив десять років. У пари є дочка Харпер Грейс і син Форд Дуглас. Про їхнє розлучення стало відомо в цьому році.

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