Мелу Гібсону – 65! Як змінився головний вигнанець Голлівуду

3 січня актор святкує день народження

Сьогодні свій 65-й день народження святкує актор Мел Гібсон. Нещодавно він з'явився в трейлері кримінальній комедії "Полювання на Санту".

Улюбленець глядачів неодноразово потрапляв у конфліктні ситуації, за що його охрестили "вигнанцем Голлівуду". Сьогодні.Lifestyle згадує, як з роками змінювався актор.

Ще на початку 90-х Мел Гібсон дозволяв собі різкі висловлювання на адресу сексменшин. У 2006 році він був заарештований за водіння в нетверезому вигляді. Після Мел публічно звинуватив євреїв у всіх збройних конфліктах на планеті. Його також неодноразово звинувачували в рукоприкладстві і расизмі.

Мел Гібсон Фото: Getty Images

Мел Гібсон Фото: Getty Images

Після гучного скандалу з російсько-американською піаністкою Оксаною Григор'євою Гібсон перестав бути затребуваним в Голлівуді, хоча продовжував зніматися у кіно.

Мел Гібсон і Оксана Григор'єва Фото: Getty Images

Фільми за його участю все ще користуються успіхом у глядачів. Серед таких картин можна виділити: "Хоробре серце", "Божевільний Макс", "Смертельна зброя", "Патріот" та інші.

Мел Гібсон Фото: Getty Images

Мел Гібсон Фото: Getty Images

У Мела Гібсона, до речі, дев'ять дітей. Сімох йому народила його перша дружина Робін Мур, одного – Григор'єва, а в 2017 році Гібсон став батьком малюка, якого народила молода кохана актора – Розалінд Росс.

Мел Гібсон і Розалінд Росс Фото: Getty Images

Влітку повідомлялося, що Мела Гібсона госпіталізували з коронавірусом.

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