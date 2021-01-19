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5 известных актеров, карьера которых пострадала из-за крупных скандалов

Сегодня, 17:54

Узнайте, почему популярные актеры потеряли роли и даже свою карьеру в кино

Звезды кинематографа умеют не только профессионально играть свои роли, но и влипать в крупные скандалы. Как, например, Арми Хаммер, интимная переписка которого всплыла в Сеть, и теперь он даже отказался от роли в будущем фильме.

Сегодня.Lifestyle собрали пять актеров, на чью успешную карьеру повлияли крупные скандалы.

Сами Насери

Звезда знаменитой французской серии фильмов "Такси" Сами Насери известен всем не только своей яркой ролью в известном комедийном боевике, но и очень громкими скандалами. Их было немало!

Проблемы с законом у актера начались еще в юности, когда он бросил школу из-за сложного материального положения в семье. В молодости Сами был хулиганом и часто находился на грани нарушения закона. Но, начиная с 2000-х, скандалы с участием актера начали "греметь" один за другим. В 2003 году актера задержали за жестокое избиение водителя автомобиля, с которым Насери поссорился прямо на дороге. Сами приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно и лишили водительских прав. Он также должен был выплатить штрафу в размере 6000 евро.

Сами Насери
Сами Насери
Фото: Getty Images

Спустя два года актер избил стилиста на светском мероприятии в ресторане и на два месяца отправился за решетку. В 2007 году за покушение на охранника ночного клуба Насери был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, шесть из которых назначены как условные. Ему также был назначен трехлетний испытательный срок с обязательным прохождением курса лечения.

В 2008 году Сами по неосторожности сбил сотрудницу парижской полиции, будучи лишенным водительских прав. Суд приговорил Насери к шести месяцам строгого режима и 7500 евро штрафа, а также обязал его пройти курс лечения от алкоголизма. В январе 2009 года актер попал под стражу за нанесение ножевых ранений. В мае 2011 года актер сел в тюрьму на 16 месяцев, провалив испытательный срок.

Сами Насери
Сами Насери
Фото: instagram.com/samynacerioff

В июле 2011-го был доставлен в тюремную больницу и помещен в психиатрическое отделение после попытки перерезать себе горло. Позже сообщили, что актер не пытался совершить суицид, а его госпитализировали из-за осложнений после операции на почках.

В 2013 году Сами был арестован за драку с наркоторговцами. Год спустя подрался со своей сожительницей. В том же году был задержан за то, что угрожал женщине ножом. Актера также обвиняли в домашнем насилии.

В мае 2016 года Насери задержала полиция в Каннах с украинским водительским удостоверением. Отметим, что Сами как-то признался, что "погубил свою карьеру и испортил себе жизнь", о чем сожалеет.

Что с Сами Насери сейчас?

Похоже, что на данном этапе 59-летний актер оставил все судебные разборки и скандалы позади. И хоть былую популярность и репутацию уже не вернуть, Сами старается снова влиться в сферу кино. Он активно ведет соцсети, стал появляться на ТВ. В 2017 году снялся в фильме "Краб", режиссером и автором которого является его брат Биби Насери. В 2018-м Сами Насери снялся в клипе российской певицы Валерии.

Биби и Сами Насери
Биби и Сами Насери
Фото: instagram.com/samynacerioff

Мэл Гибсон

Знаменитый актер Мэл Гибсон, которому недавно исполнилось 65 лет, – тот еще хулиган и скандалист. В молодости он нередко дебоширил, имел беспорядочные половые связи и пьянствовал. Актера несколько раз лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Впервые Мэл лишился водительского удостоверения и его обязали выплатить 400 долларов штрафа в 1984 году за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам актера, пристрастие к алкоголю чуть не довело его до самоубийства. В 1992 году резко высказался о представителях ЛГБТ-сообщества, за что отказался извиняться и его обвинили в гомофобии.

Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Фото: Getty Images

В июле 2006 года актера снова арестовали за вождение в нетрезвом виде. При задержании Мэл негативно высказался про евреев, за что его обвинили в антисемитизме.

В адрес актера прозвучало немало обвинений не только со стороны общественности, но и со стороны его коллег. После громкого скандала Гибсон на четыре года перестал сниматься в кино. В 2016 году на экраны вышел фильм, за который действительно не стыдно – военная драма "По соображениям совести". Кинокартина была шесть раз номинирована на "Оскар".

Что с Мэлом Гибсоном сейчас?

В мир кинематографа он вернулся в 2010 году, сыграв в фильме "Возмездие". В 2021 году на экраны должен выйти фильм с участием Гибсона "Уолдо".

Кевин Спейси

Двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси распрощался со своей карьерой актера в 2018 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Три года назад в США стало популярным движение против сексуального насилия над женщинами (и не только) #MeToo. Из-за этого, кстати, загремел за решетку продюсер Харви Вайнштейн. Десятки актрис обвинили Харви в насилии и домогательствах.

Кевин Спейси
Кевин Спейси
Фото: Getty Images

Но с Кевином ситуация немного иная. Его в многочисленных домогательствах обвинили не женщины, а мужчины. В 2017 году молодой Энтони Рэпп признался, что Кевин Спейси пытался склонить его к сексу в 1986 году. На тот момент Энтони было всего 14 лет.

После этого заявления в Голливуде разгорелся скандал, из-за чего Кевину пришлось совершить каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности. Перед Рэппом он извинился, хоть и заявил, что не помнит тот инцидент. Кевин также уточнил, что "скорее всего был пьян" в тот момент.

Впоследствии сразу 15 человек обвинили Спейси в подобных случаях домогательств, среди них: журналистка, заявившая, что Спейси домогался ее сына, бармен Крис Никсон, актер Энди Хольтзман, актер Роберто Кавазос, режиссер Тони Монтана и еще восемь человек, работавших со Спейси на съемках сериала "Карточный домик".

Кевин Спейси
Кевин Спейси
Фото: Getty Images

В 2017 году актера должны были номинировать на престижную премию "Эмми", но Международная академия телевизионных наук и искусств объявила, что актер не получит награду. Кевина Спейси со скандалом уволили из сериала "Карточный домик", сцены с его участием вырезали. В 2019 году одно из судебных дел против актера было закрыто.

Что с Кевином Спейси сейчас?

Актеру не удалось вернуться в сферу кино. В 2020 году на Кевина Спейси подали в суд из-за домогательств и изнасилования подростков. В качестве одного из истцов выступил Энтони Рэпп.

Джонни Депп

Имя Джонни Деппа в течение последних нескольких лет постоянно появляется в СМИ. И хорошо, если бы так было из-за удачных кинопремьер. Нет, безусловно, из-за них тоже, но чаще всего обсуждают скандальный развод Деппа с актрисой Эмбер Херд.

Эмбер обвиняла Джонни в домашнем насилии, а Депп, в свою очередь, также обвинил Херд в жестоком обращении и побоях. Всю историю их тяжелого развода мы описывать не будем, а вспомним последние события, которые привели к тому, что Деппа уволили из третьей части приквела Гарри Поттера "Фантастические твари 3".

Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Об увольнении Деппа стало известно спустя несколько дней после завершения суда между ним и таблоидом The Sun. Депп выступал с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида. Ранее в материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер Херд, будучи с ней в браке. Актер проиграл дело и после этого в Голливуде начался громкий скандал.

Что с Джонни Деппом сейчас?

Джонни Деппа заменили актером Мадсом Миккельсоном в "Фантастических тварях", а Netflix и вовсе удалил все фильмы с участием Джонни из своей библиотеки.

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Стоит отметить, что после увольнения из "Фантастических тварей" актеру выплатили гонорар в качестве компенсации.

Арми Хаммер

Голливудский красавчик Арми Хаммер отказался от роли в будущей комедии с Дженнифер Лопес из-за секс-скандала. Нет, он ни к кому не приставал, просто в Сети всплыла интимная переписка актера с любовницей, где он…фактически признается в каннибализме!

В переписке Арми признался, что "хотел бы съесть" свою партнершу. Также он описывал живодерские сексуальные фантазии, где "хотел бы вырезать сердце любовницы и держать его в руках" во время полового акта.

Хаммер также признался, что когда-то вырезал кусочек сердца животного, пока оно было еще живым, и съел его.

Арми Хаммер
Арми Хаммер
Фото: Getty Images

Ранее в Сети также обсуждали отношения Хаммера с русской девушкой, которая якобы вела с актером интимную переписку в течение трех лет. На скриншотах переписки девушка с ником Dominastya показано, что Арми присылал ей снимки различных принадлежностей из мира секс-игрушек, просил называть его "папочкой" и хотел заставить девушку подписать с ним договор о неразглашении, но она отказалась.

После этого несколько девушек обвинили Арми Хаммера в жестоком обращении во время секса.

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Позже в Сети раскрыли тайный Instagram-аккаунт актера, где он делился подробностями своей жизни. В аккаунте Хаммер рассказал о приеме галлюциногенного препарата, который не был обнаружен в тестах на наркотики. Этот тест он должен сдавать каждый раз перед встречей со своими детьми после развода с супругой.

После этого Арми Хаммер подтвердил подлинность кадров в тайном аккаунте, на которых был показан тест на наркотики, а также номер в отеле на Каймановых островах, где на кровати на четвереньках стоит женщина в нижнем белье.

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Джонни Депп скандал Арми Хаммер Мэл Гибсон Кевин Спейси
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