Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 9 липня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Прогноз нумеролога Айсулу Ахімової на 9 липня 2021 року / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 9 липня.

Цифра дня – 21

– 21 Колір дня – жовтий, бурштиновий, лимонний і шафранний

– жовтий, бурштиновий, лимонний і шафранний Число удачі – 3

У головних плюсах дня – мудрість і бачення, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть спокуси, жадібність і зраду. В основі дня – миролюбність і згуртованість.

У питаннях краси і фітнесу уникайте важких навантажень на тіло і травм. У випадку здоров'я – очищення кишечника, голодування. Пийте більше води.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, покупки краще відкласти, так само як і підписання паперів.

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