Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 9 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 9 липня.
- Цифра дня – 21
- Колір дня – жовтий, бурштиновий, лимонний і шафранний
- Число удачі – 3
У головних плюсах дня – мудрість і бачення, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть спокуси, жадібність і зраду. В основі дня – миролюбність і згуртованість.
У питаннях краси і фітнесу уникайте важких навантажень на тіло і травм. У випадку здоров'я – очищення кишечника, голодування. Пийте більше води.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, покупки краще відкласти, так само як і підписання паперів.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.