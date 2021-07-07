Який зефір за гороскопом підходить саме вам

Красиві як зовні, так і внутрішньо, Водолії асоціюються з чорничним зефіром, Діви – це вишуканий лавандовий зефір, а для Стрільців, які обожнюють розкіш і яскраві емоції, зефір у шоколадній глазурі

Який ви зефір за знаком зодіаку / Фото: freepik.com

Зефір – одне з найгеніальніших витворів солодкого мистецтва. Його можна навіть тим, хто постійно на дієті. Сьогодні його існує багато, все завдяки майстриням, які чаклують у кондитерських. Але є 12 видів зефіру, вірніше, смаків, які характеризують кожен знак зодіаку. І так, десерт можна запивати чаєм, який теж існує для кожного сузір'я. У календарі лайфхаків для літа є ідеї, як провести його незабутньо.

Овен – персиковий

Вишуканий персиковий зефір для гордих Тельців / Фото: instagram.com/tanya_zefir/

Овни обожнюють пригоди і не можуть сидіти на одному місці. І все це заради цілей, які вони перед собою ставлять. Деякі з них – справжні командири, а багато хто – романтичні гордівники. Ну а в цілому, люди дуже добрі, якщо вам вдалося вивчити їх і вони вас прийняли.

Телець – з яблучним прошарком

Для мудрих і добрих Тельців – яблучний зефір / Фото: Depositphotos

Тельці бувають різні, але мудрість – це трактування їхнього символа, з цим не посперечаєшся. А яблуко – символ мудрості. Спокійні та врівноважені, вони завжди затребувані на роботі, в сім'ї, серед друзів. Перший зефір був виготовлений з яблучного повидла – дуже символічно для грунтовних у всьому Тельців.

Близнюки – з кокосовою стружкою

Складні та цікаві Близнюки – зефір з кокосовою стружкою / Фото: Depositphotos

Знак Близнюків являє собою дві різні сторони особистості. Це робить Близнюків складними і цікавими одночасно. У кокоса є м'якоть і молоко. І одне, і інше можна ефективно використовувати. Близнюки теж дуже універсальні, вони легко йдуть на контакт, знають, як підтримати словом і ділом.

Рак – манговий

До манго, як і зефіру з ним, потрібен особливий підхід, як і до Раків / Фото: instagram.com/le_krendel/

Представники цього знаку приховують свою чутливу вразливу натуру під легкою замкнутістю. Тому багато хто вважає Раків меланхолічними особами. Чому манговий? Цей смачний фрукт потрібно вміти розрізати, але ці зусилля варті результату. Отак і з Раками – потрібен особливий підхід, щоб розкрити все, що у них на душі.

Лев – абрикосовий

Яскраві Леви – це яскравий абрикосовий зефір / Фото: instagram.com/beepastry/

Яскраві Леви дуже схожі на абрикос – сонячний, ароматний, смачний. Але це тільки в тому разі, якщо фрукт вирощувався під сонцем. Ось так і Леви: якщо хтось або щось пішло не так, як їм хочеться, пощади не буде. Вони розгніваються і можуть сильно образити.

Діва – лавандовий

Найнезвичайніший лавандовий зефір – для добродушних Дів / Фото: instagram.com/nebesnyii_mindal/

Аналітичний склад розуму, любов до системності і повага до порядку – це все про Дів. Разом зі своєю особливою педантичністю ці люди залишаються добродушними, вони завжди допоможуть, якщо не ділом, то словом підтримки. Їхній зефір – особливий, лавандовий.

Терези – апельсиновий

Яскраві і товариські Терези – це апельсиновий зефір / Фото: instagram.com/nimfeechka_/

Дуже яскраві і товариські люди, які не люблять бути на самоті. Вони люблять спілкування з такими ж цікавими і глибокими особистостями, завжди розширюють свій світогляд, але при цьому довго шукають своє призначення. Зефір з ароматним апельсиновим смаком допоможе Терезам бодай іноді спускатися з неба на землю.

Скорпіони – лимонний

Для різких Скорпіонів – зефір з лимонною кислинкою / Фото: instagram.com/fairy_sweets_krd/

Скорпіони завжди знають собі ціну, у них різкий темперамент. Для багатьох Скорпіони – люди з вкрай складною вдачею, дуже специфічною. Вони пристрасні та вимогливі, різкі в висловлюваннях, як і лимон з його функцією освіжати і приводити до тями.

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Стрілець – у шоколадній глазурі

Для Стрільців, які люблять розкішне життя, – зефір у шоколаді / Фото: instagram.com/wave_valentina/

Стрільці люблять, щоб якщо гуляти, то на повну, ображатися, так надовго. Ну і від життя вони беруть усе і навіть більше. Для Стрільців усе навколо – ця якась авантюра, в якій вони головні герої. Але оптимізму, який притаманний цим людям, можна позаздрити. Один з найсолодших зефирів – у шоколадній глазурі – для Стрільців.

Козеріг – з вареним згущеним молоком

Дуже солодкий зефір, який точно задобрить Козерогів / Фото: Pixabay

Це щоб задобрити Козерогів, які вічно бурчать. Так, вони часто бувають чимось незадоволені, дуже зляться, коли їм вказуєш на їхні помилки. Іноді їх складно чимось задобрити, адже вони люблять, коли перед ними вибачаються. Нехай прошарок з вареного згущеного молока в зефірі зробить їх трохи поступливішими.

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Водолій – чорничний

Для гарних Водоліїв – красивий чорничний зефір / Фото: Depositphotos

У Водоліїв репутація дуже інтелектуальних людей. Вони вміють розв'язувати проблеми і, як правило, досить прогресивні в поглядах. Чорничний зефір – один з найкрасивіших. Водолії теж гарні люди і симпатичні особистості з прекрасним почуттям гумору.

Риби – із шоколадним прошарком

Зефір з шоколадним прошарком – це контрастна особистість Риб / Фото: freepik.com

Білосніжний зефір із шоколадним прошарком – чудовий контраст, цікавий і смачний. Особистість Риб теж певним чином контрастна: спочатку теплі добрі люди, потім різко змінюються і стають холодними і принциповими особистостями. Але здебільшого це душевні та світлі люди.

Як бонус – рецепт ніжного кіша з черешнею і мигдалем. Подробиці – у відео.

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