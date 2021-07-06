Маслюки, лисички або шиїтаке – який ви гриб за гороскопом

Ідеальні в приготуванні і за смаком маслюки – педантичні Діви, красиві статні лисички – це впевнені в собі Леви, універсальні печериці – серйозні Тельці, а шиїтаке – несхожі ні на кого Риби

Який ви гриб за гороскопом / Фото: freepik.com

Гриби – один з найшанованіших нами продуктів. Є серед нас ті, хто не уявляє свого раціону без них, і ті, кого називають відчайдушними грибниками. Вони добре знають, коли і де який гриб збирати, вміють їх приготувати – словом, цінителі. Дізнаємося, між яким грибом і конкретним сузір'ям є паралель. А коли дізнаємося, то можна приготувати до особистого гриба свою особисту кашу, яку нам радять зірки.

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Овен – рижики

Смачні рижики – це надійні Овни / Фото: instagram.com/nik_wassermann/

Відомий гриб. Насамперед своїми смаковими якостями. Смажені – ніжні й ароматні, солоні – смакота. Ґрунтовні Овни, до яких завжди тягнуться люди, схожі на рижиків. Це універсальні особистості, вони без зайвих слів допоможуть, порадять і впевнено йдуть до своєї мети.

Телець – печериці

Для практичних Тельців – універсальні печериці / Фото: freepik.com

Практичні зі здоровим глуздом люди. Вони не кинуться у вир з головою заради мрій, а спокійно чекатимуть на зручну ситуацію. Тельці з розумом підходять до всього, що відбувається в їхньому житті. Вони люблять, щоб у житті все було комфортно і без особливих змін. Печериці – мабуть, найуніверсальніші гриби. У тому сенсі, що готувати їх просто, тобто зручно.

Близнюки – підосичники

Підосичники, які змінюють колір при розрізі – дволикі Близнюки / Фото: instagram.com/yletzia/

Помаранчевий оксамитовий капелюшок і м'якоть, що синіє на зрізі. Ці гриби складно переплутати з будь-якими іншими. І так, вони не завжди ростуть під осиками. Як і Близнюки – абсолютно лукава, в хорошому сенсі слова, особистість. Можуть підлаштовуватися під будь-які зміни в житті, рідко впадають у відчай, але можуть різко змінитися, коли з ними не погоджуються.

Рак – грузді

Ламкі грузді – нестійкі перед проблемами Раки / Фото: instagram.com/elizarova___sveta/

Найламкіші гриби, як і Раки – меланхолійні особистості з величезною інтуїцією. Вони начебто тверезо оцінюють усе навколо, але часто бояться висловлювати свою думку, занурюючись у себе, зникаючи надовго.

Лев – лисички

Чесні Леви – це лисички, які рідко бувають червивими / Фото: Depositphotos

Гарний ставний гриб, який зрідка буває червивим. Як і з чесними Левами, вже якщо і задумали сказати щось, то скажуть. Навіть якщо це щось буде вкрай неприємним. Леви не розмінюються на дрібниці, впевнено крокують по життю і люблять, щоб усе навколо їм підпорядковувалося.

Діва – маслюки

Діви – маслюки, одні з найсмачніших грибів / Фото: Pixabay

Слизькі на дотик – до Дів теж потрібно знати, як підійти. Але вони завжди будуть раді знайомству з цілеспрямованими, педантичними особистостями, якими самі і є. Діви не пробачають помилок, хоча, з іншого боку, потрібно дуже постаратися, щоби приготувати маслюки несмачними.

Терези – опеньки

Стресостійкі опеньки – це Терези / Фото: Depositphotos

Стресостійкі в плані погоди гриби. Вони можуть рости влітку, а можуть і в зимові відлиги. Тобто вправно підлаштовуються під усе, що їм підносить життя. Загалом, у Терезів ніколи не буває поганої погоди, вони завжди вміють бачити позитив у всьому.

Скорпіон – білий гриб

Авторитетні Скорпіони – білий гриб / Фото: Pexels

Темпераментні та харизматичні. Різкі та дуже емоційні – цих людей заспокоїть хіба що більш авторитетна особистість. Хоча знайти таких складно. Як і відшукати білий гриб – примхливий, але цар усього грибного царства.

Стрілець – трюфелі

Стрільці люблять розкіш, а трюфелі практично безцінні / Фото: Pixabay

Страшенно дорогий гриб. Стрільці теж люблять розкіш і прагнуть її. Найчастіше губляться в своїх бажаннях, причому тоді винними стають усі навколо. Але Стрільці ніколи не гальмують у досягненні мети і обов'язково доб'ються свого. Чого б це їм не коштувало.

Козеріг – підберезник

Дисципліновані Козероги – підберезники, які знаєш, де шукати / Фото: instagram.com/armen_albertyan/

Зрозумілі для багатьох люди ці Козероги. Усі ми знаємо про їхню складну вдачу. Вони холоднокровні й обожнюють порядок, дуже не люблять, коли їм вказують на помилки. Навіть можуть сильно рознервуватися. Але ці люди – люди дисципліни. Як і підберезники: точно знаєш, де їх слід шукати.

Водолій – сморчки

Весняні сморчки – це доброзичливі Водолії / Фото: instagram.com/semesh_ka/

Весняний гриб дуже цікавої зовнішності, які ніби бояться показатися на очі людям. Як і Водолії. Вони ніколи не виставляють свої досягнення напоказ, але разом з цим люблять, щоб їх абсолютно всі цінували гідно.

Риби – шиїтаке

Риби можуть пристосовуватися – як і шиїтаке харчуються речовинами інших рослин

Китайський і японський лісовий гриб, який сьогодні можна купити і у нас. Ну а який ще гриб може характеризувати незрозумілих для багатьох Риб? До речі, шиїтаке "харчуються" речовинами інших рослин. Риби теж можуть бути пристосуванцями, так їм легше – виставляти себе беззахисними і слабкими.

До ваших грибів можна приготувати курячі крильця турбо. Подробиці рецепта – у відео.

Тут дізнаєтеся, який ви суп за гороскопом.