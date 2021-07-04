Гороскоп на тиждень 4-10 липня: всі знаки зодіаку

Настає період активності і діяльності. Люди стають більш відкритими і товариськими. Плани, нарешті, починають реалізовуватися, а на їхнє місце тої ж миті приходять нові.
Але приблизно з середини тижня акцент інтересів людей з зовнішнього світу перекочовує у внутрішній, змушуючи замикатися в собі і болісно реагувати на будь-яке зауваження.
А ми нещодавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Овна
Наступного тижня Овни можуть з головою зануритися у вирішення таких важливих питань, як здоров'я, сімейні стосунки, виховання дітей. Причому все звалиться на вас мало не одночасно. У вівторок вам буде корисний будь-який досвід, який ви зможете реалізувати в подальшому. Сил і енергії для цього вам вистачає.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Тельця
Наступного тижня Тельцям важливо не заблукати серед численних можливих рішень життєвих ситуацій, що виникли. Постарайтеся знайти єдино правильне для себе. Не сумнівайтеся, вас підтримають сім'я і колеги, тому немає приводу засмучуватися. Вихідні пройдуть на ура.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Близнят
Близнята протягом усього майбутнього тижня будуть занурені у вирішення питань, пов'язаних з подорожами і освітою. Якщо ви потребуватимете допомоги, просто озвучте своє прохання – друзі обов'язково відгукнуться і вже до кінця тижня ситуація благополучно вирішиться. У середу не допускайте необдуманих вчинків.
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Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Рака
Ракам піде на користь усамітнення. За можливості уникайте натовпу і поринете в улюблене заняття, роботу або ж вирішення питань, пов'язаних зі здоров'ям. У п'ятницю ваші зусилля не минуть даром – таким чином ви не лише збережете свої нерви, але ще й отримаєте додатковий заряд енергії.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Лева
У Левів наступний тиждень підходить для підбиття підсумків за минулий час. Хороші зміни в житті говорять самі за себе. Ви змогли, нарешті, звільнитися від непотрібних зв'язків, що вас гальмували, розібратися в їхніх причинах. Прийшов час будувати нові відносини, в тому числі – сімейні.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Діви
Якщо ви відчуваєте дискомфорт через недомовленості оточуючих людей, не пускайте ситуацію на самоплив. Ваша тривога може спровокувати погіршення самопочуття і навіть депресію. Ви занадто болісно ставитеся до зауважень членів сім'ї. У понеділок зверніть увагу на своє харчування – великий ризик отруєння.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Терезів
Терезам корисно скористатися наступаючим періодом, щоб прибрати розбіжності в сімейних стосунках. Робота-роботою, але особливу увагу слід приділити дітям, їх вихованню, допомоги у вирішенні проблем та підвищенні батьківського авторитету в їхніх очах. У четвер прислухайтеся до свого здоров'я.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Скорпіона
У Скорпіонів настає сприятлива семиденка для зростання вашої значущості та впливовості серед оточуючих, розвитку творчості та співпраці. В суботу не зупиняйтеся перед бажанням витратити гроші на гарні речі, розваги та розвиток романтичних стосунків. Ви на це заслуговуєте.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Стрільця
Період зростання, розвитку, початку нових справ і самореалізації – так можна охарактеризувати найближчий тиждень для Стрільців. Понеділок – багато в чому вирішальний день для ваших подальших дій і планів, пов'язаних з важливими питаннями. Постарайтеся все встигнути і нічого не відкладати на потім.
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Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Козорога
Для Козорога важливо на цьому тижні не піддаватися впливу сумовитих і песимістично налаштованих людей, оскільки ви дуже емоційні й вразливі. У вівторок вам особливо піде на користь позитивне спілкування з друзями і мудрими людьми. До речі, стан вашого здоров'я безпосередньо від цього залежатиме.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Водолія
У Водоліїв буде відповідний тиждень для серйозних змін у житті. Не варто ні на кого озиратися, а краще самостійно прийняти правильні рішення, розлучитися з непотрібними речами, що заважають. У четвер оновіть оточуючий вас простір, – зробіть в домі ремонт або хоча б перестановку.
Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Риб
Риби, це вдалий період для завершення етапу навчання або освіти. Підвищуйте свій культурний рівень, вирушайте в подорож, відвідуйте виставки, спілкуйтеся з цікавими людьми – все це буде дуже корисним для вас. А ще можливий розвиток романтичних відносин.
Дивіться відео гороскоп на 2021 рік :
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