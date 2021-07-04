Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Events

Гороскоп на тиждень 4-10 липня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 липня, 06:40
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 4-10 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Настає період активності і діяльності. Люди стають більш відкритими і товариськими. Плани, нарешті, починають реалізовуватися, а на їхнє місце тої ж миті приходять нові.

Але приблизно з середини тижня акцент інтересів людей з зовнішнього світу перекочовує у внутрішній, змушуючи замикатися в собі і болісно реагувати на будь-яке зауваження.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Овни можуть з головою зануритися у вирішення таких важливих питань, як здоров'я, сімейні стосунки, виховання дітей. Причому все звалиться на вас мало не одночасно. У вівторок вам буде корисний будь-який досвід, який ви зможете реалізувати в подальшому. Сил і енергії для цього вам вистачає.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельцям важливо не заблукати серед численних можливих рішень життєвих ситуацій, що виникли. Постарайтеся знайти єдино правильне для себе. Не сумнівайтеся, вас підтримають сім'я і колеги, тому немає приводу засмучуватися. Вихідні пройдуть на ура.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнята протягом усього майбутнього тижня будуть занурені у вирішення питань, пов'язаних з подорожами і освітою. Якщо ви потребуватимете допомоги, просто озвучте своє прохання – друзі обов'язково відгукнуться і вже до кінця тижня ситуація благополучно вирішиться. У середу не допускайте необдуманих вчинків.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Ракам піде на користь усамітнення. За можливості уникайте натовпу і поринете в улюблене заняття, роботу або ж вирішення питань, пов'язаних зі здоров'ям. У п'ятницю ваші зусилля не минуть даром – таким чином ви не лише збережете свої нерви, але ще й отримаєте додатковий заряд енергії.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів наступний тиждень підходить для підбиття підсумків за минулий час. Хороші зміни в житті говорять самі за себе. Ви змогли, нарешті, звільнитися від непотрібних зв'язків, що вас гальмували, розібратися в їхніх причинах. Прийшов час будувати нові відносини, в тому числі – сімейні.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви відчуваєте дискомфорт через недомовленості оточуючих людей, не пускайте ситуацію на самоплив. Ваша тривога може спровокувати погіршення самопочуття і навіть депресію. Ви занадто болісно ставитеся до зауважень членів сім'ї. У понеділок зверніть увагу на своє харчування – великий ризик отруєння.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Терезам корисно скористатися наступаючим періодом, щоб прибрати розбіжності в сімейних стосунках. Робота-роботою, але особливу увагу слід приділити дітям, їх вихованню, допомоги у вирішенні проблем та підвищенні батьківського авторитету в їхніх очах. У четвер прислухайтеся до свого здоров'я.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіонів настає сприятлива семиденка для зростання вашої значущості та впливовості серед оточуючих, розвитку творчості та співпраці. В суботу не зупиняйтеся перед бажанням витратити гроші на гарні речі, розваги та розвиток романтичних стосунків. Ви на це заслуговуєте.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Період зростання, розвитку, початку нових справ і самореалізації – так можна охарактеризувати найближчий тиждень для Стрільців. Понеділок – багато в чому вирішальний день для ваших подальших дій і планів, пов'язаних з важливими питаннями. Постарайтеся все встигнути і нічого не відкладати на потім.

Читайте також:

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Для Козорога важливо на цьому тижні не піддаватися впливу сумовитих і песимістично налаштованих людей, оскільки ви дуже емоційні й вразливі. У вівторок вам особливо піде на користь позитивне спілкування з друзями і мудрими людьми. До речі, стан вашого здоров'я безпосередньо від цього залежатиме.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв буде відповідний тиждень для серйозних змін у житті. Не варто ні на кого озиратися, а краще самостійно прийняти правильні рішення, розлучитися з непотрібними речами, що заважають. У четвер оновіть оточуючий вас простір, – зробіть в домі ремонт або хоча б перестановку.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Риби, це вдалий період для завершення етапу навчання або освіти. Підвищуйте свій культурний рівень, вирушайте в подорож, відвідуйте виставки, спілкуйтеся з цікавими людьми – все це буде дуже корисним для вас. А ще можливий розвиток романтичних відносин.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

Настя Каменських співачка
Як Настя пропрацювала комплекси
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
03
дній
07
годин
52
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти