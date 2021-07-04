Гороскоп на тиждень 4-10 липня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 4-10 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Настає період активності і діяльності. Люди стають більш відкритими і товариськими. Плани, нарешті, починають реалізовуватися, а на їхнє місце тої ж миті приходять нові.

Але приблизно з середини тижня акцент інтересів людей з зовнішнього світу перекочовує у внутрішній, змушуючи замикатися в собі і болісно реагувати на будь-яке зауваження.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Овни можуть з головою зануритися у вирішення таких важливих питань, як здоров'я, сімейні стосунки, виховання дітей. Причому все звалиться на вас мало не одночасно. У вівторок вам буде корисний будь-який досвід, який ви зможете реалізувати в подальшому. Сил і енергії для цього вам вистачає.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельцям важливо не заблукати серед численних можливих рішень життєвих ситуацій, що виникли. Постарайтеся знайти єдино правильне для себе. Не сумнівайтеся, вас підтримають сім'я і колеги, тому немає приводу засмучуватися. Вихідні пройдуть на ура.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Близнята протягом усього майбутнього тижня будуть занурені у вирішення питань, пов'язаних з подорожами і освітою. Якщо ви потребуватимете допомоги, просто озвучте своє прохання – друзі обов'язково відгукнуться і вже до кінця тижня ситуація благополучно вирішиться. У середу не допускайте необдуманих вчинків.

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Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Ракам піде на користь усамітнення. За можливості уникайте натовпу і поринете в улюблене заняття, роботу або ж вирішення питань, пов'язаних зі здоров'ям. У п'ятницю ваші зусилля не минуть даром – таким чином ви не лише збережете свої нерви, але ще й отримаєте додатковий заряд енергії.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У Левів наступний тиждень підходить для підбиття підсумків за минулий час. Хороші зміни в житті говорять самі за себе. Ви змогли, нарешті, звільнитися від непотрібних зв'язків, що вас гальмували, розібратися в їхніх причинах. Прийшов час будувати нові відносини, в тому числі – сімейні.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви відчуваєте дискомфорт через недомовленості оточуючих людей, не пускайте ситуацію на самоплив. Ваша тривога може спровокувати погіршення самопочуття і навіть депресію. Ви занадто болісно ставитеся до зауважень членів сім'ї. У понеділок зверніть увагу на своє харчування – великий ризик отруєння.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Терезам корисно скористатися наступаючим періодом, щоб прибрати розбіжності в сімейних стосунках. Робота-роботою, але особливу увагу слід приділити дітям, їх вихованню, допомоги у вирішенні проблем та підвищенні батьківського авторитету в їхніх очах. У четвер прислухайтеся до свого здоров'я.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У Скорпіонів настає сприятлива семиденка для зростання вашої значущості та впливовості серед оточуючих, розвитку творчості та співпраці. В суботу не зупиняйтеся перед бажанням витратити гроші на гарні речі, розваги та розвиток романтичних стосунків. Ви на це заслуговуєте.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Період зростання, розвитку, початку нових справ і самореалізації – так можна охарактеризувати найближчий тиждень для Стрільців. Понеділок – багато в чому вирішальний день для ваших подальших дій і планів, пов'язаних з важливими питаннями. Постарайтеся все встигнути і нічого не відкладати на потім.

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Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Для Козорога важливо на цьому тижні не піддаватися впливу сумовитих і песимістично налаштованих людей, оскільки ви дуже емоційні й вразливі. У вівторок вам особливо піде на користь позитивне спілкування з друзями і мудрими людьми. До речі, стан вашого здоров'я безпосередньо від цього залежатиме.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв буде відповідний тиждень для серйозних змін у житті. Не варто ні на кого озиратися, а краще самостійно прийняти правильні рішення, розлучитися з непотрібними речами, що заважають. У четвер оновіть оточуючий вас простір, – зробіть в домі ремонт або хоча б перестановку.

Гороскоп на тиждень 4-10 липня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Риби, це вдалий період для завершення етапу навчання або освіти. Підвищуйте свій культурний рівень, вирушайте в подорож, відвідуйте виставки, спілкуйтеся з цікавими людьми – все це буде дуже корисним для вас. А ще можливий розвиток романтичних відносин.

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