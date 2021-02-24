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Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Сьогодні, 13:35

Астрологи розповіли, як зірки впливають на характер людей

Жінки вирізняють у чоловіків такі важливі якості як мужність, чесність, доброта, сила або романтичність. Але усім без винятку хочеться, аби їхній партнер насамперед зберігав їм вірність. Астрологи називають всього три знаки зодіаку, які вважаються найвірнішими. Давайте дізнаємося хто це.

Корисним буде дізнатися і про родові прокляття – чи існують вони та як їх зняти.

Tелець

Він мріє бути в парі з ідеальним партнером і провести рука до руки все життя. Тому Тельці ніколи вас не обмануть і не зрадять. Вони вкладають у стосунки всю свою душу, тому абсолютно не бачать сенсу шукати когось на стороні. Представники цього знака зодіаку відомі домосіди, яким комфортно в маленьких і зовсім не галасливих компаніях.

Діва

За бажанням проводити час вдома в камерній обстановці Діви можуть скласти серйозну конкуренцію Тельцям. Тиша, дім, затишок і комфорт для них на першому місці. Чоловік-Діва не бачить сенсу зраджувати ту жінку, яка дає йому все, що він хоче. Вони насолоджуються і бережуть своє домашнє гніздечко.

Kозоріг

Чоловіки цього знака зодіаку вірні самі й вимагають такої ж відданості від своєї супутниці життя. Вони ніколи не зрадять і не пробачать цього своїй партнерці, адже вважають це ганебним. Якщо Козоріг вирішив на вас одружися, то планує залишатися разом до кінця життя.

Як вивести на чисту воду невірних чоловіків – дивіться в сюжеті:

Тим часом психолог назвав п'ять головних помилок чоловіків у стосунках.

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Джерело: Сьогодні
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